八通關再添亡魂 初五墜谷登山客確定罹難

20日攀爬八通關古道失聯王姓山友，今早確定罹難。(許家寧攝)

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八通關再添1亡魂!大年初五，八通關古道驚傳登山客墜谷意外！去年攀爬喜馬拉雅山受困47天獲救的梁聖岳，16日與5名山友組登山隊攀爬古道八通關越嶺道，但在20日下午傳出同行山友王姓男子，疑似滑落百米高崩壁失蹤，今早搜救隊在其遺落背包的下方溪谷發現王男遺體，確認已罹難。

花蓮縣消防局第三大隊指出，八通關古道20日下午5時獲報有登山客失蹤、疑滑落崩壁，同隊成員稱發現有人「失蹤」，立刻回頭搜尋，在土葛駐在所附近發現疑似滑落崩壁痕跡，當場下切百米尋找未獲。

警消獲報後派集結直升機與地面搜救隊兵分二路前往位於大分山屋往西的事故地點，但因山區天侯不佳，直升機無功而返，搜救隊徒步沿著附近步道搜索僅在邊坡下方200公尺處發現1個疑似王男遺落的背包。

搜救隊25日上午10時許，金姓小隊長回報在目標處背包再下方50公尺處溪谷發現王至誠身影，以繩索下切確認王男已經明顯沒有生命跡象，將聯絡直升機至溪谷進行吊掛遺體作業。

滑落崩壁失罹難的的23歲王姓男子，為中央大學登山社資深嚮導，登山經驗豐富，16日與梁聖岳等5名登山好手從花蓮瓦拉米步道入山，預計20日抵達塔達芬駐在所，未料卻不幸罹難，讓期待奇蹟發生的山友都相當難過不已。

(中時)

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