海外美食交流遭陸方打壓 客委會抗議

2018年02月25日 12:05 中時 楊騰凱

客委會明起（26日）將於模里西斯舉行客家美食交流活動，但大陸大使館不滿飯店活動現場出現我國旗，海報上也有客委會、僑委會全稱，施壓飯店要求活動停辦，甚至揚言杯葛模國發給台灣民眾落地簽證，客委會今開記者會抗議陸方打壓，活動也將直接停辦。

客委會副主委楊長鎮表示，客委會的「客家行動灶下團」活動是將客家美食帶到海外巡迴推展客家文化，去年已在美國、馬來西亞等9個國家，共16個城市辦理，由於模國3％人口為華人，其中又高達80％是客家族群，因此當地客家社團邀請客委會，要將灶下團搬到位於模國首都路易港的拉布爾多內海濱酒店（Labourdonnais Waterfront Hotel ），屬於民間交流活動。

不料，昨日進行場地布置時，中國大陸大使館以活動文宣中出現「中華民國客家委員會」、「中華民國僑務委員會」字樣，及現場有中華民國國旗為由，致電飯店施壓要求停辦活動。

楊長鎮指出，除了要求活動停辦之外，陸方還揚言要派人到機場攔阻我方人員入境，只能原機返回，甚至要脅，若我方人員強行入境，未來會影響模國對台灣民眾入境所發的落地簽證，但此次活動僅是民間交流及飯店的商業行銷，事前未與模國官方有過互動，連這樣的客家文化交流，陸方都不惜祭出干預模國內政的手段來杯葛，令他感到訝異，過去客委會到海外交流，未曾受過這般粗暴的對待。

楊長鎮表示，他雖然歡迎陸方一起替客家文化交流努力，但此次的行為已經傷害到台灣客家尊嚴，也傷害客家交流情感，他必須表達嚴正抗議及沉痛譴責，客委會也秉持客家硬頸精神，拒絕委曲求全將活動改以其他形式辦理，直接宣布取消，率團到當地辦理活動的客委會副主委范佐銘，目前人正在南非準備轉機前往模國，現在行程將更改，直接返台。

楊長鎮指出，此次活動屬於民間交流，模國也非我邦交國，客委會不會提高層級透過外交管道進行任何處置，也因為客委會是用納稅人錢到海外宣揚客家文化，未來辦理活動時，仍將堅持露出客委會全稱，這點不會改變。

(中時)