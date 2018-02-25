NBA》終於贏雷霆了！勇士狂扁雷霆32分出悶氣

2018年02月25日 11:58 中時電子報 黃及人

杜蘭特上半場跟安森尼爆發衝突。(美聯社)

本季前兩次交手都遭雷霆痛宰的勇士，總算在自家主場嘗到甜蜜復仇滋味！杜蘭特25日飆進全場最高28分，柯瑞也拿21分、9籃板及6助攻，勇士終場112比80橫掃雷霆，取得本季遭遇雷霆首勝，目前46勝14敗，仍居西區第2。

比賽從上半場就火藥味十足，杜蘭特先跟安森尼爆發互相推擠衝突，兩人各被吹1次技術犯規，接著卓雷蒙格林也被吹T，這是他本季第15次技術犯規(聯盟最多)，接下來他每吞1次T，就會直接換來聯盟禁賽1場的處分。

到了第3節，安森尼換跟格林爆發衝突，幸好這次兩人都沒被吹T，只是這次衝突徹底激發勇士鬥志，杜蘭特、柯瑞與尼克楊輪番投進三分外線，幫助勇士打完前3節，取得84比66大幅領先，雷霆徹底被勇士投到傻眼。

除了杜蘭特與柯瑞攜手攻下49分，替補射手尼克楊也拿16分，「浪花弟」克雷湯普生雖有11分、4籃板與2助攻，卻在前9次三分出手全都落空，最後三分球投11中1，外線手感相當冰冷，格林10分、8助攻與5籃板。

末節呆坐板凳的韋斯布魯克，拿15分、12籃板及7助攻，安森尼與亞當斯各有14分，保羅喬治投籃表現比浪花弟更爛，他在上半場投9中0，創下生涯半場投籃最差紀錄，最後投14中1、僅拿5分，堪稱雷霆慘敗頭號罪人。

(中時電子報)