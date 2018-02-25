大膽探索慾望 《禁身接觸》奪柏林金熊獎

2018年02月25日 12:17 中時 潘鈺楨

《文字慾》劇照。（佳映提供）

第68屆柏林影展在台北時間今天凌晨落幕，羅馬尼亞電影《禁身接觸》（Touch Me Not﹚奪下最佳影片金熊獎。電影游走於真實與詩文之間，敘述蘿拉、托瑪斯和克里斯欽三人的寂寞情感，探索他們從不為人知的慾望深處。

勇敢探索、思考人與人的親密關係的電影《禁身接觸》，是由羅馬尼亞、保加利亞、德國、捷克及法國五國聯合製作，電影籌備拍攝期長達七年，中途一度因為尺度過於大膽，遭到羅馬尼亞電影基金會封殺，幸賴坎城金棕櫚獎得主《4月3周又2天》導演克里斯汀穆基奔走相挺，最後才得以解禁拍攝。

該片勇敢挑戰道德禁忌，除所有演員全裸演出外，畫面更真槍實境拍攝，直探人性與情慾的最深深處，甚至逼人不敢直視，除被美國「好萊塢報導」形容為「一趟身歷其境的極致之旅」，更鼓勵成人觀眾應正視該片坦率呈現的親密多樣性，及其發人深省、深俱療癒性的功能。《禁身接觸》由海鵬電影購入，《文字慾》（Dovlatove，暫譯）由佳映娛樂代理發行。

第68屆柏林影展重要得獎名單：

最佳影片金熊獎：《禁身接觸》（Touch Me Not）

評審團大獎銀熊獎：《面具》（Mug）

艾佛瑞鮑爾獎銀熊獎：《女繼承人》（The Heiresses）

最佳導演銀熊獎：威斯安德遜／《犬之島》

最佳女主角銀熊獎：安娜布朗恩（Ana Brun）／《女繼承人》

最佳男主角銀熊獎：安東尼巴瓊（Anthony Bajon）／《祈禱者》（Prayer）

最佳劇本銀熊獎：《美術館》（Museum）

傑出藝術成就銀熊獎：《文字慾》（Dovlatove，暫譯）

(中時)