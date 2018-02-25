《全台最速報》活埋雲翠大樓19天 最後2陸客遺體估午前挖出

2018年02月25日 12:22 中時電子報 綜合報導

◎活埋雲翠大樓19天 最後2陸客遺體估午前挖出

花蓮大地震災後第19天，造成14人死亡的雲門翠堤大樓已逐漸夷平，其中遭樓板壓在2樓的2名丁姓陸籍夫婦，經2周拆除作業，今凌晨發現2人遺體位置，改以小山貓、人力方式進行挖掘，預計最快中午前就能將兩人遺體挖出。

◎黃敏惠勝出 國民黨嘉市長民調出爐

國民黨嘉義市長選舉民調初選結果出爐，由前市長黃敏惠勝出。黃敏惠表示這次選戰將很艱鉅，她再次投入選戰是因為使命感。對於嘉義市議長蕭淑麗脫黨參選，黃敏惠表示，黨內的團結是很重要的，「只能尊重」，但被問及是否會持續與蕭溝通？黃表示，任何溝通都很重要，有任何機會，會思考怎麼做。

◎戀戀茶陶文化 苗縣府復甦在地產業

苗栗縣長徐耀昌上任後，向經濟部中小企業處爭取地方產業發展基金補助1000萬元，委託國立聯合大學辦理為期3年的「戀戀茶陶整合發展計畫」，整合具有客家獨特性的茶陶產業，以提升技術、提高產能並引入國際市場，增加苗栗茶陶品牌能見度，創造產業新價值。

◎全台吃喝玩樂通通有 福來錢來過好年

迎接2018「旺旺」年，旺旺中時集團推出新春特刊，分「寶島旺旺行．台灣好玩好賺特輯」、「旺旺福來報．台灣好吃好神特輯」2大本600頁，有藝人曾智希絕境逢生封面人物故事、山城慢活、水岸輕旅、祕境照過來、霹靂藝世界、走春挖寶狗來富、拜廟拿錢母、理財投資、新春賞車、賞屋買新厝等精采內容。2大本超值價49元，4大超商均有售。

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(中時電子報)