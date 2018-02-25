MLB》敲大谷二壘打 釀酒人開路先鋒：速球很直

2018年02月25日 12:26 中時電子報 蔡銘仁

大谷翔平今(25日)展開轉戰天使的初登板，用31球投1.1局失2分(1責失)，另有2K、1保送，單看數據只算差強人意，釀酒人打者跟他對戰後，有什麼感覺？敲大谷二壘打的開路先鋒畢拉(Jonathan Villar)坦言，大谷有出力在投，「但他的速球是直的。」

大谷備受矚目的首次亮相，畢拉1上首打席，就一棒送中外野深遠二壘打，給大谷見面禮；《洛杉磯時報》記者普拉斯基(Bill Plaschke)報導，畢拉認為大谷的速球是直的。一般速球所謂「尾勁」，可能會上竄、左右橫移等，若照畢拉所說，大谷這場比賽速球尾勁可能不太夠。

普拉斯基指出，大谷1上能K掉菲利普斯(Brett Phillips)解危，也是因為捨棄尾勁不足的速球。菲利普斯說，當他把第1顆速球打成界外，聽到大谷喊出「噢」的聲音，「我當下覺得，接下來全都是變化球了。他速球的位置必須更好，因為他今天速球軌跡有點直。」

普拉斯基表示，賽後日本電視台問現場媒體若0到100分，今天大谷能拿幾分，「我給他40分，他沒有投滿2局。」大谷自認自己的狀況，也沒到百分之百。看完大谷投球，現在對大家更期待他上場打擊，至於會在哪場擔任指定打擊？天使球團還沒宣布。

(中時電子報)