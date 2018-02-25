馬來西亞發明展 我國總成績第三

大愛感恩科技公司研發「高彈力機能透氣肢體壓力服」，在今年馬來西亞發明展中獲得大會最大的特別獎，以及一面金牌。（中華創新發明學會提供）。

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中時
／台北報導

第十七屆MTE馬來西亞國際發明展成績在今天公布，我代表團共獲得2金、2面銀牌、6面銅牌，3座大會特別獎，總成績排名第三，僅次於地主國馬來西亞及印尼。

中華創新發明學會理事長吳智堯表示，馬來西亞科學研究協會主辦的「馬來西亞MTE國際發明展」，在吉隆坡大子世貿中心舉行，作品參賽資格都必須擁有專利才可參加，是東南亞重要的發明品媒合及交流平台。今年有17國的512件作品參賽。

3年前八仙粉塵爆炸事件中，近500位青少年燒燙傷，經過2個多月醫護人員搶救與治療，接續的是漫長的復原。有感於許多燒燙傷患者，每天必須穿著不舒服的壓力衣至少23小時，一穿就要2年以上，在證嚴法師指示下，大愛感恩科技股份有限公司特別研發「高彈力機能透氣肢體壓力服」，獲得大會最大的特別獎，以及一面金牌。

大愛總經理李鼎銘表示，傳統壓力衣多為肉色，較不美觀，且高彈力的布料都是單一布料，長時間緊壓並不舒服，夏天更容易乾癢。因此他們在橫向、縱向各以不同面積採用不同布料，皮膚壓力感受不一，只有傷口處才會有較大壓力，同時以冷感技術編織成黑色，穿起來涼爽許多。貼心發明獲得大會最多關注，最後也致贈2000碼給陽光基金會造福傷友。

而長庚科大幼兒保育系教授常雅珍指導兩組學生地震防災作品都拿到好成績。其中「避難設備與教具」，是兩件可結合式逃難背心，穿著可以避震防災，拉鍊結合就成為睡袋方便幼兒保暖。背心採防水材質與螢光設計可提高獲救率，此外，透過教具設計四種方案，幫助兒童了解醫藥箱中常見物品，發明獲得一面金牌。

同樣獲得特別獎的還有台灣電力公司的彭恒修，他研發的「自來水電源開關˙自動抽水機」，過去高樓層住戶水壓不足，若裝設加壓器，管線容易爆裂，他利用「水流帶動開關」特色，只要儲備簡便的水池，就有高壓水源，打開遠處的水龍頭，抽水機就能自動抽水，解決高樓用水問題。

(中時)

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