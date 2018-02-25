北韓派擊沉天安艦主謀代表冬奧閉幕 家屬憤怒

2018年02月25日 13:52 中時電子報 喻華德

據《朝鮮日報》中文版23日報導，北韓預定派遣「擊沉天安艦事件」的主謀—勞動黨中央委員會副委員長兼統一戰線部長金永哲作為高級代表團的團長，自25日起進行3天2夜的訪韓行程，此舉引發天安艦殉職烈士的遺眷強烈不滿，認為青瓦臺不把家屬放在眼裡。

天安艦事件改編電影延平海戰

金永哲是總管朝鮮對韓國政策的統戰部長。曾擔任偵察總局長，是策劃和指揮2010年擊沉天安艦和延坪島砲戰等各種對南韓挑釁的罪魁禍首。當時，美國歐巴馬政府亦因此將金永哲列入單方制裁對象。在野黨和天安艦遺眷均表示反對：「不能接受奪取我們46名將士生命的人物。」即便如此，青瓦臺還是表示：「在天安艦事件調查過程中，關於主謀是何人，尚未發佈結果。」接受了金永哲訪韓。青瓦臺高層相關人士當天在發佈會上說：「金永哲是美國單方制裁對象，也是韓國的金融制裁對象。但為了奧運會的成功舉辦，他來出席閉幕式，我們計畫從大局出發，接受他訪韓，正在通報美國並進行協商。」

2007年南北韓將軍級軍事會談時，金英哲擔任北韓代表團團長。金英哲將出席25日平昌冬奧閉幕儀式，由於他被視為2010年南韓「天安艦」遭擊沉的主謀，南韓官兵遺屬對此極為憤怒。 (圖／美聯社)

據悉，韓國總統文在寅計畫在閉幕式次日的26日，在青瓦臺另行接見朝鮮代表團。

青瓦臺確認，韓國國情院長徐薰最近在對北韓接觸過程中發揮了作用。青瓦臺方面稱：「在和北韓進行非官方接觸方面，不得不啟動國情院的團隊。統戰部長金永哲的職務相當於韓國國情院長，所以徐薰將成為與其對應者。」

在此情況下，美國總統川普的長女—白宮資深顧問伊凡卡為出席閉幕式，計畫23日起對韓國進行4天3夜的訪問，因此有人預測會出現「美朝接觸」。但青瓦臺劃清界限稱：「不會有這種事。」青瓦臺本月10日曾為美國副總統彭斯和金與正一行的會面牽線，但因為朝方最後取消而告吹。

57歲的「天安艦46勇士遺屬協會」會長李盛雨（音譯）在22日說：「不敢相信自己的眼睛。」天安艦2010年3月26日在白翎島附近海域執行警戒任務的過程中，被北韓魚雷擊中而沉沒。104名海軍將士之中，40人死亡，6人失蹤。李盛雨失去了長子李尚熙（音譯）下士。

上月的韓朝高級別談上，看到祖國和平統一委員會委員長李善權時，天安艦遺屬們已經肝腸寸斷了，據說李善權是金永哲的心腹，而這次是金永哲親自訪韓。

李盛雨說：「如果奧運會閉幕式接受金永哲這種人作為朝方代表，世界該覺得我們多麼可笑？」

一位遺眷說：「和平，是加害者承認錯誤進行道歉，受害者接受道歉後進行對話時，才可能實現的。現在，我們政府口中的和平，不過是踐踏受害者意志的惺惺作態。」

天安艦遺眷們擔心金永哲的訪韓，會掩蓋掉「天安艦沉沒事件」的真相。北韓至今扔在否認自己的所作所為。

白髮人送黑髮人，送走了兒子姜泰民（音譯）上等兵的馮順福（音譯，53歲）說：「現今政府似乎當天安艦將士的犧牲沒發生過。」已故趙進永（音譯）中士的母親朴貞子（音譯，56歲）說：「款待仇人，卻虧待身為國民的我們，這像話嗎？遺眷們把為守衛祖國而犧牲的孩子埋葬在心裡，政府卻再次揭開了他們的傷疤。」李盛雨說：現今政府似乎無意向朝鮮究責。」天安艦遺眷們在24日召開譴責青瓦臺的記者會。

(中時電子報)