87歲日籍老奶奶返母校 雄女尋根感人

2018年02月25日 13:47 中時 呂素麗

87歲日籍老奶奶松尾美智子（中）25日由女兒、外孫、侄兒陪同，回到母校高雄女中尋根，在僅存的老榕樹前合影。（呂素麗攝）

「哇哇！榕樹！」睽違72年，高雄女中日籍校友松尾美智子25日專程回母校，探訪當年就讀3年的母校足跡，雄女校景完全改變，唯有90年老榕樹是僅存的紀憶，她說，景物改變，但當年在雄女念書的心裡感動及震撼依舊永存，「愛河的水仍一直在旁流過！」，而當年在雄女學會的游泳，至今仍以游泳為健身；她一直說「very very happy！」。

87歲日籍老奶奶松尾美智子（左二）25日回母校高雄女中尋根，由校長黃秀霞、教育局長范巽綠等人陪同，走訪校園僅存的老榕樹。（呂素麗攝）

87歲松尾美智子於12歲時隨著在軍中擔任職員的父親及家人來到台灣，住在高雄鳳山，進入鳳山國小念6年級，畢業後考進高雄女中前身的「高雄第一高等女學校」，4年中學學制，念到第3年，因日本戰敗，於1946年隨家人返回日本，結婚生子後，一直為家庭奔波，但始終在記憶深處有塊屬於台灣生活的地圖，尤其是雄女3年更讓她懷念，一直想回來看看。

松尾美智子由校長黃秀霞、教育局長范巽綠及雄女學妹們、家人陪同，走訪校園，尋找昔日足跡，尋根過程溫馨感人；她說，40多年來靠游泳健身，而游泳就是在雄女學會的，雄女3年的中學生涯讓她至今感念、感恩，回到母校圓夢，一生無憾。

87歲日籍老奶奶松尾美智子（前左二）25日回母校高雄女中尋根，由校長黃秀霞、教育局長范巽綠等人致贈在雄女的就學證明書等。（呂素麗攝）

雄女當年的游泳池。（呂素麗翻攝）

松尾美智子說，當年在雄女要學會游泳，泳池裡有用台灣檜木做的浮板，池水3天就長水草，學生要全副武裝清游泳池，也要走路到旗津海港口種地瓜，學校都是田地，要種植物煉油，以應付軍需；她說，校景都變了，不過，老榕樹還在，「以前很小棵！」。

今年1月，農曆過年前，高雄女中、新興高中分別接獲日商TDK董事長松尾直的秘書來電詢問，有關1943至1945年間高雄的中等女學校。

松尾直說，他曾看過「灣生回家」的故事，覺得跟嬸嬸松尾美智子的故事很像，住在日本九州的嬸嬸一直懸念她初中在高雄念書的學校，因此，希望幫她尋根。

雄女當年舊校舍。（呂素麗翻攝）

87歲日籍老奶奶松尾美智子25日回母校高雄女中尋根，她說「深受感動！」。（呂素麗攝）

原本以為是前身「高雄女子技藝學校」的新興高中，但查不到學籍資料，後來在曾任教高雄女中現轉任武陵高中老師的許聖迪出版的「帝國最南─高雄高等女學校」專書，找到資料，並經許聖迪提供當年的錄取榜單，終於確認美智子當年念的是高雄女中。

今天的尋根之旅，松尾美智子抵母校時受到學妹們獻花熱烈歡迎，校長黃秀霞致贈包括雄女娃娃、小書包、印有校徽的紀念毛巾等具代表性的紀念品，及臨時製作的就學證明書；黃秀霞感動的說「歡迎美智子回娘家！」。

(中時)