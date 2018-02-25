徐巧芯嫁了！馬英九要新郎：偏心一定要偏巧芯

馬辦發言人徐巧芯（左）今天嫁了。（周毓翔攝）

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前總統馬英九特地到場替兩人證婚。（周毓翔攝）

正在參選台北市議員國民黨內初選的馬辦發言人徐巧芯今天嫁了！前總統馬英九、新北市長朱立倫及國民黨副主席郝龍斌到場祝福新人。馬郝朱三人大開話匣子打嘴砲，馬英九引用蔡英文總統的梗叮嚀新郎「網路溫度計」總監劉彥澧，「要偏心一定要偏巧芯一個，巧芯永遠是你心裡最軟的一塊。」

馬英九今天負責證婚，一開口就大開玩笑。他先虧劉彥澧跟徐巧芯不同，不是國民黨青年軍訓練出身，但是劉父祖籍湖南，與他祖籍相同，「這樣我們敵意減少很多」，朱立倫致詞時則替劉講話，「彥澧雖然不是青年團，但是待過我競選團隊，訓練應該不下青年團，『不是黃埔也是官校』。」

馬英九稱讚徐巧芯，在太陽花學運時，她自發懶人包，「凸顯反服貿的太陽花學運多麽的荒謬」，學養令人欽佩。郝龍斌也稱讚徐巧芯能把複雜政治議題很快分析，「我也有點私心，希望巧芯當我的媳婦，但我兒子還太小，她不能等，我就不能達成願望，恭喜彥澧，you are champion！」

馬英九也依照他的證婚習慣，要彥澧遵守他的「新好男人五大原則」以及家事三大原則，「太太永遠不會錯，如果她有錯一定是你看錯，如果你沒看錯就是你害她犯錯，如果你沒害她犯錯，只要她沒認錯她就沒有錯」、「大事先生決定，小事太太決定，什麼是大事小事一律由太太決定」，馬自虧他結婚41年就是這樣過的，平安無事。

馬英九也引用蔡英文梗，結婚之後就是徐巧芯全面執政，劉要全面負責。要劉彥澧結婚後要「謙卑謙卑再謙卑」、「巧芯永遠是你心中最軟一塊」、「偏心一定要偏巧芯」。

(中時)

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