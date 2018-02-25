世界盃男籃》中華隊盡力了！客場輸澳洲20分吞第3敗

2018年02月25日 13:46 中時電子報 黃及人

中華隊總教練周俊三在暫停時講解戰術。(取自FIBA官網)

世界盃男籃亞洲區資格賽第2階段繼續登場，辛苦從日本東京飛往墨爾本客場的中華隊，25日再遇世界排名第10的強豪澳洲，最後仍以68比88輸球，吞下資格賽第3敗(1勝)，接下來就等6月底的第3階段賽事開打了。

中華隊開賽雖靠周儀翔三分球率先開張，隨後卻被澳洲打出10比0攻勢，不過隨後前役表現出色的胡瓏貿連取7分，幫助中華隊追上，可惜澳洲仍然發揮身材與速度上的雙重優勢，打完第1節，澳洲取得26比15領先。

到了第2節，澳洲火力逐漸加溫，加上戴維斯2犯纏身，造成中華隊進攻當機，澳洲擴大領先到20分以上，起碼中華隊下半場展現韌性，第3節單節攻下24分，比起澳洲21分還高，末節更控制落後差距在20分上下。

中華隊表現最出色仍是同樣效力CBA廣州龍獅的陳盈駿、胡瓏貿兩名年輕好手，陳盈駿攻下全隊最高22分(第3節獨拿11分)，另有5籃板、3助攻，胡瓏貿投進3個三分球、貢獻15分，戴維斯18分、11籃板及5火鍋。

儘管中華隊目前僅拿1勝3敗戰績，不過想要晉級世界盃男籃資格賽12強複賽仍有希望，就等6月29日遭遇菲律賓、7月2日碰上日本兩個主場賽事結果而定，其中跟日本的第2度交手，中華隊更是非贏不可！

(中時電子報)