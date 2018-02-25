去年外籍旅客負成長3.81％ 旅宿平均房價便宜1.46％

台灣去年外籍旅客負成長3.81％，平均房價負成長1.46％。（觀光局提供，示意圖）

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交通部觀光局最近公布去年整年度台灣觀光旅館營運統計，雖然全台觀光旅館全年住客人數增加，除本國籍住宿旅客增8.67%，外籍住宿旅客卻負成長3.81%；平均房價也負成長，與2016年同期比較，負成長1.46％，等於是旅宿業供給量增加，影響觀光旅館業營業收入。

根據統計，去年1至12月台灣觀光旅館住客人數為12,100,154人，與105年比較，增加170,885人，成長1.43％；但全年總平均住用率為64.84％，與105年同期66.39％比較，減少1.55％；至於總平均房價為3,771元，與105年同期3,827元，減少56元，負成長1.46％。

觀光旅館全年總收入部分，去年為589.3億元，與2016年同期589.17億元比較，增加0.13億元，正成長0.02％，其中客房收入為256.05億元，與2016年同期256.7億元比較，減少0.94億元，負成長0.37％。

截至2017年12月底，全台觀光旅館共新增8家、房間數1,472間，旅館業新增181家、民宿增加1,010家，共1,191家，房間數旅館業有11,065間、民宿4,090間，共15,155間。在來台外籍旅客人數減少，但觀光旅館、民宿及客房數供給量增加，影響觀光旅館業營業收入。

該統計認為，去年外籍旅客整體雖減少，不過日本、韓國、馬來西亞等亞洲地區、北美、歐洲、紐澳等地區旅客正成長，其中最多的是韓國旅客，共成長29.16%。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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