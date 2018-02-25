中台灣元宵燈會 5公尺高日本扇型睡魔花燈首度亮相

日本青森縣的「扇型睡魔花燈」首度來台，在中台灣燈會台中公園燈區展出。（陳淑芬攝）

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中台灣燈會25日晚間將在台中公園，發送3000個睡魔小花燈。（陳淑芬攝）

2018中台灣花燈會登場，在台中公園推出「公犬遠瞻」、清水港區藝術中心則有「母犬守護」的雙主燈規劃，並首度引進日本青森縣平川市一座近5公尺高的「扇型睡魔花燈」來台，在台中公園展出，精緻彩繪散發濃濃的日本風情，相當吸睛。

今年中台灣元宵燈會從2月24日起至3月11日，一連16天在台中公園及港區藝術中心以雙主燈模式，特別的是在日本製作一座「扇型睡魔花燈」，海運送到台中公園展示，由台中市長林佳龍與青森縣平川市長尾忠行市長共同點燈，展現兩地長期友誼。

長尾忠行表示，平川市每年8月都會舉辦睡魔夏日祭典，會有30台睡魔花燈在大街遊行，而遊行隊伍最後面有高12公尺、寬9公尺的大型睡魔花燈，相當壯觀，歡迎台中到平川市親自體驗睡魔夏日祭典。

台中市觀光旅遊局表示，日本的火之祭典「青森睡魔祭」，於1980年被登記為重要無形民俗文化財，每年在8月2日至8月7日間舉行，吸引海內外超過300萬名遊客前來參觀，祭典中以歌舞伎或歷史、神話為題材製成大型睡魔燈籠參與遊行，相當壯觀。

觀光旅遊局指出，「青森睡魔祭」相傳是由中國的「七夕祭典」轉變而來，與津輕地區當地的習俗融合後，變成以紙、竹及蠟燭做的燈籠。因以前燈籠使用燭火，因此也被稱作火之祭典，過去以鄉里間為單位負責遊行；目前則是改由企業或民間團體主辦，已成為日本具有代表性的祭典。

青森扇形睡魔花燈第一次來台灣，於台中公園展出，準備3000個睡魔小花燈將在2月25日晚上7時15分發送。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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