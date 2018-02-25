台中捷運綠線年底試運轉 G5、G11站土地開發招商明公告

2018年02月25日 15:00 中時 陳世宗

G11站位於南屯區五權西路與文心路交叉口面積771坪，座落國立台灣美術館與國道1號南屯交流道連接的交通軸線上。（交通局提供）

台中捷運綠線將在今年底試運轉、109年底全線通車！台中市政府交通局針對沿線6塊共構開發基地已舉行5場招商宣傳活動，投資人參與踴躍。交通局指出，市府將於26日正式公告啟動首批北屯G5、南屯G11站招商，投資人須於4月30日前提送申請書及資格文件，並於7月31日前提送開發建議書。

交通局長王義川表示，捷運綠線土地開發招商首部曲推出北屯G5、南屯G11站，這兩站土地都是市府所有基地，基地大小適中、開發門檻相對較低，是投資人進入台中捷運土地開發市場非常好的機會，已有多方投資人持續追蹤詢問。

王義川說，投資人也看上G5、G11這兩站土地全屬市府，無私地主持分，後續權益分配相對簡單，開發內容也不受私地主需求影響，可依照市場機制充分發揮，將打造出最具市場價值的開發成果，創造台中捷運綠線新地標。

交通局指出，G5站位於北屯區東山路與文心路所連貫的東西向軸線帶上，面積591坪，是捷運綠線進出大坑、新社重要門戶，基地位居G4及G6站所形成的雙十軌道路網中心，周邊有知名北屯兒童公園及B&Q特力屋；預計可興建地上23層、地下5層開發大樓，未來總銷金額預估可達22億元。

G11站位於南屯區五權西路與文心路交叉口面積771坪，座落國立台灣美術館與國道1號南屯交流道連接的交通軸線上，周邊為五期、七期及八期重劃區圍繞，皆為已開發都會區；基地初估可打造地下5層、地上25層開發大樓，預計總銷金額上看31億元。

交通局強調，市府首批推出北屯G5、南屯G11這兩站土地共構開發招商案，土地產權單一、規模大小適中，26日將正式公告，兩站未來合計開發總銷金額初估上看50億元；預期將有大型建商、金控公司等積極搶標，歡迎各界在這個軌道經濟學起飛的關鍵時刻，踴躍響應。

王義川說，投資人須於4月30日前提送申請書及資格文件，並於7月31日前提送開發建議書。招商文件及詳細資訊請於明日起至台中市政府交通局網站/公告資訊/捷運土地開發招商專區項下查詢。

(中時)