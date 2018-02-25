台大副教務長出走 嘆「國內高教應該更國際化」

台大副教務長、土木系教授康仕仲決定今年9月起到加拿大一所公立大學任教，吸取國際經驗。（取自台大土木系網頁）

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中時

台大副教務長康仕仲今年9月決定轉到加拿大的公立大學任職，他表示，自己在國外拿到博士學位第2天就回台灣任職，到現在中年了，希望有機會出去試一試，再努力往上。他認為，在國際化的大學，人才流動是常態，他離開台大，也希望台大可以吸引世界一流師資近來。

康仕仲是台大土木系教授，從事土木工程及機器人方面的研究，他表示，2006年回台灣工作，這10多年來的表現有一些成果，加拿大公立大學也想要在這方面發展，因此找他去任職，「這是對台灣高教的肯定」。

不過，康仕仲說，台灣的老師及學生可以做到被國際上肯定的研究，但這樣只在自己國家培育自己人才已經不夠，台灣的高等教育應該更國際化，人才可以出去，但也應該有能力將人才招進來。

康仕仲說，在教育部「高教深耕計畫中」，台大每年僅得到18億元經費，是以前的6折左右。現在台灣的社會氣氛，認為頂尖大學過去已經拿到很多錢，因此政府不該再給特別多的補助，他不知道這樣的氛圍會持續多久，加拿大學校找他，他覺得是個不錯的機會，因此決定去試試。

「流動是一流大學的象徵」，康仕仲說，台灣的高教制度是將一個老師終身聘用、做到退休，但時代已經不一樣了，在聘任及薪資方面應該更有彈性，讓國內老師中途可以到國外幾年再回來，或是吸引世界級的人才到台灣工作一段時間。

康仕仲說，他能到加拿大工作，某種程度是國際上肯定台大教師的研究表現，他在國際上吸取一些經驗後，希望可以再回台灣工作，以將國際學術經驗帶回來。

(中時)

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