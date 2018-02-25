三上悠亞爆下月加盟韓團出道 AV達人鐵證駁韓媒！

2018年02月25日 14:51 中時電子報 吳品瑤

前女團SKE48成員出身的24歲AV女優三上悠亞，擁有甜美臉蛋與F罩杯豪乳的她，轉戰謎片圈後發光發熱，受封為「暗黑最強天后」，而能歌善舞的她，近日被韓媒爆料3月將以女團偶像身分正式在南韓出道，重拾歌手夢，讓外界備感震驚，然今AV達人「一劍浣春秋」撰文提出證據，打臉韓媒。

三上悠亞在去年赴韓參加見面會時，曾說若有機會在南韓當偶像她表示「有這個意願」，因而傳出女神將穿上衣服赴韓發展，但消息當時被經紀公司以「八字沒一撇」駁斥，沒想到她近來竟被韓媒《體育朝鮮》爆出下月將正式以女團成出道，不但要發新專輯，還打算轉職深耕，要開日本AV女優的先例。

然AV達人一劍浣春秋得知消息後，表示個人不太相信，因此再度請教了日方業界相關人士，他在《PLAY NO.1》網站Po文，表示此消息日媒部分完全沒消息，真實性有待商榷，二來眾人皆看著周子瑜從練習生培訓一路成長才出道，疑惑「韓國演藝圈有這麼好打進去嗎？」，而三上悠亞難道就能跳過訓練直接以女團成員身分出道？

最重要的是，日方回應一劍浣春秋表示：「哪有這回事？」，分析三上悠亞的工作現況，與其花時間開闢南韓歌壇版圖，不如拍AV、跑日本成人團體「惠比壽麝香葡萄1.5」的活動以及接華人圈的代言，還以波多野結衣為例，表示即便三上悠亞還有星夢想去南韓發展，「她背後的團隊應該也不想和錢過不去」，遑論光是台灣廠商對女神送出邀約，行程都要敲到半年後了，因此達人覺得三上悠亞根本沒時間到南韓發展。

(中時電子報)