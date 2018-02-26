「都是時序！都是光影！」卓有瑞作品展

2018年02月26日 10:00 中時電子報 張怡文

以精準的超寫實功力，詮釋抽象的生命現象、時間的足跡、流動的光影。當代藝術家卓有瑞應台北有璽藝術空間之邀，將於3月11日起至5月13日展出十九幅力作，這次展出的主題為「都是時序！都是光影！」 作品涵蓋2001至2017年。

彩筆耕耘心田四五十年的卓有瑞老師，才二十歲就已在畫壇綻露光芒，以師大美術系大四作品「消乎長乎」探討生命的存亡消長，延續復始，獲得第28屆全省美展油畫首獎，成為日後台灣「照相寫實」的開端。

1975年台北美國新聞處邀請個展，卓有瑞以「香蕉連作」，翔實記錄香蕉由青澀到金黃成熟，再出現斑點腐爛的興衰過程。以尋常靜物作為題材，有的放大到180x225公分的巨幅，並以白色為背景，無論其內容或形式都在當時畫壇造成相當大的震撼。

1976年初赴美，修得紐約州立大學藝術碩士。在紐約三十年期間，卓有瑞筆下的城市無名角落，以灰、赭或暗朱為主色調，畫出超寫實的殘破斑駁，與帶有人文和時間烙印之牆影等。在理性而冷靜及細膩觀察的背後，藴藏着她對生命榮枯的省思，與悲天憫人的情懷。

.品名20031，59x120cm，混合媒材、麻布，2003(有璽藝術空間提供)

2005年由美國回到東方之後，漸把眼光移向廣袤的天地，在青山綠水與日月交映的變幻中，探索時間的痕跡。近年來並在畫面加上水漬，與原景物之間形成了隔層，似乎可以感受到作畫者與觀畫者之間的凝視，是一種相互的對照，自然和人為的並存，也是虛幻和真實之間的辨證。

卓有瑞行跡遍及歐美、中亞，中國、香港、日韓等，舉辦主要個展二十餘次，聯展百餘次，作品廣為國內外美術館及私人收藏。她將世界各個角落的景緻個人化，形成主觀的抒情意象，藉而抒發個人的心緒節拍；在空間上羅天網地，在時間上罩古籠今，而旨意所在乃為：生命 !!!!

這次在有璽藝術空間展出的主題「都是時序！都是光影！」 作品涵蓋2001至2017年。回溯早期的畫作「消乎長乎」，到香蕉連作，到城市一隅、街頭牆角，到近年來轉向山水、林木、月色、波光等恬靜的自然，卓有瑞一以貫之的陳述着對生命的反思與關懷，如今，更進而走向雲淡風輕的心境新霽。有璽藝術空間位於台北市松山區三民路136巷26號，電話02-2761-2881。開放時間：週二到週日上午11時至下午6時，週一休息。開幕茶會訂於2018年3月11日週日下午3時。

(中時電子報)