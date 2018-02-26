賴岳謙專欄：新聞可以這麼看》蔡總統 不要再被不到3％的人綁架了

2018年02月26日 07:15 中時電子報 賴岳謙

2月23日，小周末。蔡英文突然間宣布國安團隊的人事改組，國防部長馮世寬下，嚴德發上；外交部長由吳釗燮接掌，李大維調任嚴德發空下了的位置；陸委會則由陳明通負責，張小月以後再安排，退輔會主委則由邱國正取代李翔宙。對於這樣的人事異動，各界從不同的角度各有各的評析，有的從民進黨內的派系來分析，有的從蔡英文和賴清德間的關係來分析，我們可以怎麼看這次的人事調整呢？

基本上，國安團隊的人事權屬於總統，總統決定後，在禮貌上或形式上跟行政院長做了一些諮詢或稱之為告知之後，就可以公布了，所以，我們可以很篤定的判斷國安團隊的改組是總統的意志。整個國安團隊的重新洗牌，有兩種可能性，一是對以前團隊的表現不滿意，這個團隊未能完成他所託付給他們的任務或目標，所以要重新組合，看看這個新的團隊能否繼續完成原先所設定的任務或目標；一是認為以前的政策有問題，必須改變，所以，需要重組新的團隊來完成這些新的政策和目標。

我們可以從什麼角度切入，來判斷蔡英文這波的國安團隊的重組是屬於前者還是後者呢？我想從蔡英文在這段時間與大陸有關的作為來進行觀察。花蓮發生嚴重的震災，有大陸旅客受傷住院，蔡英文前往探視，這有別於2016年7月桃園火燒車造成26位大陸旅客死亡的態度。農曆除夕，蔡英文在錄製的拜年影片中，也向對岸也就是大陸的民眾拜年，這也有別於去年的作法。在2月21日的大陸台商春節聯誼會上，蔡英文又重提520就職演說有關兩岸的政策：「面對兩岸的新情勢，臺灣始終堅持承諾不變、善意不變，不會走回頭路。臺灣一定會善盡對區域安全的責任，維持一個穩定、具一致性、可預測性的兩岸關係」。

政治人物的一舉一動都是充滿著政治設計，都有它的政治目的，蔡英文這段期間與大陸有關的動作，都是為了向大陸傳遞某種政治訊息。在M503航線的爭議方面，她耗盡所有外交資源，到處去告洋狀，希望孤立大陸，但是沒有獲得預想的外交成果。在這個月內她卻改弦更張，想緩和兩岸陷入緊繃的關係。她將具有高度爭議性的張小月換下來，換上了熟悉大陸的陳明通。她又重提520的就職演說。這是否意味著，她願意將未完成的答案卷重新再拿出來做答呢？

答案只有兩個，是與不是而已。答案如果不是，就是屬於前面所述的第一種可能性了，也就是，蔡英文的大陸政策並未改變，只是她對於前個一國安團隊的表現並不滿意，想換熟悉人來做做看而已。基本上，我們已經可以初步估計蔡英文將會大失所望，而且兩岸關係也不會有所突破。此外，最糟糕的情況是，假裝要把未完成的答案卷再拿出來作答，藉以爭取到緩和兩岸關係的時機，以有利於民進黨的選舉，但是卻暗中繼續推動去中國化和台獨，這將會更加嚴重衝擊到兩岸關係。

如果蔡英文確實是真的想重新作答的話，這將是個大事情。對民進黨、台灣、兩岸、區域甚至世界都是大的事件。最困難也是最必須處理的是，蔡英文該如何叫那些活在幻想中的人回到現實，認清現實呢？民進黨內確實有一股人綁架了蔡英文的兩岸政策，這股主張台獨又是民進黨員的佔台灣總人口絕對不會超過3%，他們不敢獨也不能獨但是卻活在台獨夢中，蔡英文如何能夠叫醒他們呢？如果蔡英文想叫醒他們，他們會不會把蔡英文吞了呢？當初陳水扁也曾很明白的告訴這些人，這是做不到。但是陳水扁最終還是跟他們同流了，不然就會被他們吞噬了。這股人佔台灣總人口數是很少的，但是他們對民進黨的影響力卻是十分巨大。

如果蔡英文要對台灣有巨大的貢獻就不應該讓台灣被這股少數人綁架了。

編按：中時電子報聘請知名學者賴岳謙教授開闢專欄：「新聞可以這麼看」，從犀利獨到的觀點為讀者分析解讀重大國內外及兩岸新聞，每周一刊出。

(中時電子報)