還在失眠嗎？ 遵循睡前「4不行為」包準很好睡

想安安穩穩睡好覺卻很難嗎？(圖/PEXELS)

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中時電子報
／綜合報導

你還在失眠嗎？現代人工作壓力大，許多人都會有經常失眠，或睡不好的情況產生，甚至有些人嚴重到必須依靠藥物才能入睡，其實只要你遵守睡前4項不要做的行為，就能安穩入睡。

根據《優活健康網》報導，像是睡前玩手機、過度運動、洗澡等行為都會讓你更難入睡，「滑手機」就是現代人睡前最常做的事情，美國研究指出，有9成的人會在睡前玩上1小時的手機、平板，睡覺時間就往後延，就會想吃消夜，結果睡覺時常為忙著消化反而睡不安穩，造成失眠；另外年齡越大，睡眠中樞的鎮靜波較弱，也易造成入睡困難，下面將統整出4大睡前2小時應避免的行為，讓你安穩睡好覺。

睡前滑手機讓你更難入睡。(圖/shutterstock)

【睡前玩手機】

以LED為背景光源的3C產品，越小越不好，因容易刺激大腦，讓多巴胺持續作用，延後褪黑激素的分泌，藍光對腦細胞刺激較大，更易造成失眠。

睡前吵架也會讓你不易入睡。(圖/shutterstock)

【睡前避免負面情緒】

睡前看新聞或政論節目、吵架、擔心明天工作、聽家人朋友訴苦，都是睡前不宜的是。

【用腦過度或過度聲音刺激】

睡前還在持續工作使用大腦最不好，像是打牌、KTV、演唱會等活動也都容易造成睡眠障礙。

睡前洗澡也會造成入睡障礙。(圖/shutterstock)

【洗澡跟過度運動】

許多人會在睡前洗澡但其實這是很不好的行為，對於有睡眠障礙或年齡較大的人，洗澡會活化腦細胞，反而引起或惡化失眠；另，睡前運動只能是非常舒緩的，不然依但血氣活化，或乳酸堆積造成痠痛，也會造成入睡困難與睡眠品質不佳等問題。

(中時電子報)

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