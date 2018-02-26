民眾搶購衛生紙，東森購物昨日賣出逾兩千箱

東森購物網站上「舒潔棉柔舒適年節版衛生紙」，在23日週五就賣出近2千箱，近一個月內已賣出1萬3千多箱，目前已完售。圖：業者提供

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東森購物旗下電視購物通路25日週日晚間推出與正隆合作的「東森蒲公英環保衛生紙」在40分鐘內就賣出超過1千箱。圖：業者提供

衛生紙傳出要漲價，全國民眾大肆搶購，東森購物旗下電視購物通路25日週日晚間也推出與國內紙業大廠正隆合作推出100％由再生紙漿製造的「東森蒲公英環保衛生紙」每組售價990元有150抽x84包，平均每包價格為11.79元、每抽為0.078元，電視購物在40分鐘內就賣出超過1千箱；合計該款衛生紙昨日在電視購物與購物網共賣出超過2千箱。

東森購物表示，衛生紙漲價消息在23日傳出後，觀察站上23日(五)到25日(日)下午期間前20名熱銷排行榜就有6名都被抽取式衛生紙佔領，光衛生紙的銷量就超過10倍，以平常熱賣的100抽64串的「舒潔棉柔舒適年節版衛生紙」為例，單單該款在23日週五就賣出近2千箱，近一個月內已賣出1萬3千多箱。

24日週六為衛生紙搶購的高峰，多款衛生紙已經完售下架，廠商還有貨量的就直接追加貨量，紙類相關生活用品如廚房用紙巾、攜帶式面紙、濕紙巾、擦手紙與尿布等也帶動超過5倍的銷售量。

根據東森購物統計2017年衛生紙的銷售總量高達近1千萬包，推估台灣家用抽取式衛生紙市場年營業高達141億、台灣消費者每人每年消耗高達75包，以一家4口為例，一年就會用掉300包以上的衛生紙。

另一方面根據紙廠估計，台灣家庭用紙消費量每年都有3％至4％的成長，國人一年就要用掉36萬噸以上的面紙、衛生紙、擦手紙等產品，預計衛生紙漲價前爆買潮將持續，近期也將再推出衛生紙相關優惠活動，消費者可密切關注。

(工商)

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