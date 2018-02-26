MWC快訊－三星全新Galaxy S9系列一鏡雙光圈、AKG專業調校雙喇叭配杜比環繞音效 影音娛樂更出色

2018年02月26日 04:27 中時 石欣蒨

三星S9系列分別推出5.8吋的Galaxy S9（見圖）及6.2吋的Galaxy S9＋，將有丁香紫、午夜黑、珊瑚藍、鈦灰銀共4色，台灣上市顏色未定。（三星提供）

三星S9系列台灣將率先於3月5日開放預購，16日將在特定國家市場開賣。（三星提供）

三星此次在MWC上除了發表全新的Galaxy S9系列，另外還有Dex Pad等新品。（三星提供）

三星在發表會現場大玩AR特效，以「Samsung Unpacked 2018 APP」掃描發表會的入場憑證，憑證即會變成最新的S9。（石欣蒨攝）

全球行動通訊大展（MWC）明日（26日）在西班牙的巴塞羅納正式開展，但今日（25日）在西班牙當地，三星今年在MWC舉辦了「Samsung Galaxy Unpacked 2018」發表活動，全新旗艦機「S9」系列正式面世，現場就有約5000人觀看發表會，更大玩其AR特效及展示其S9的新功能，台灣將於3月5日開放預購，16日起將在特定國家市場開賣。

此次Galaxy S9系列以「the reimagined」重新想象為概念，針對消費者注重的影音及娛樂功能，分別推出5.8吋的Galaxy S9及6.2吋的Galaxy S9+，重點聚焦於屏佔比更大、鏡頭升級及首款AKG上下雙喇叭設計，螢幕比例提升至18.5:9，邊框比上一代更窄，螢幕的屏佔比更大，但機身握感比S8更窄，加上後置鏡頭與指紋辨識感應區也從橫向改為直向設計，手感提升之餘，解鎖也不會再像過去一樣容易按到鏡頭，使用起來更順手。

S9此次搭載業界首款擁有一鏡雙光圈的鏡頭設計，擁有F2.4及F1.5的雙光圈、OIS光學防手震，可辨識現場拍攝光源，自動切換至適合光圈，加上一次可同時拍下12張照片再重組的升級「多重影像疊合技術」，低光源下拍夜景，光暈不會被放大模糊，夜拍效果較S8更細膩，整體畫質提升60%，不過要注意的是，只有S9+才有雙鏡頭，可達2倍光學變焦及即時預覽景深的功能。

另外此次還特別搭載了「960fps超慢動作攝影」及AR「虛擬人偶」功能，前者只要開啟自動拍攝功能，在拍攝時設定的固定框架內，只要有物件在「陷阱快門」的框內移動時，即會開啟自動拍攝慢動作的功能，像是氣球觸破、打火機點火的一剎那，也能把細膩畫面錄在其中；而AR「虛擬人偶」則是可以照片中的人物五官特徵，去自動創造一套18款的自家3D動畫表情及語音訊息，更可透過第三方軟體發送予對方，就像個人化的貼圖一樣。

除了相機的新功能以外，S9系列也是三星首支搭載AKG專業調校雙喇叭的手機，支援杜比環繞音效，不僅音效可打造出立體的現場感，喇叭的聲量也比一般手機更大聲，卻不會在提升音量時破音，帶來更立體的喇叭聲效；而三星自家的Bixby智慧功能也再升級，包括附件景點會像以AR的方式呈現附近的景點、餐廳等，還有文字直接以相機拍下照片直接作翻譯的功能，另外S9系列也是首次支援同時啟動「虹膜辨識」與「臉部辨識」雙辨識解鎖功能。

三星表示去年Galaxy S8及Note 8系列不僅帶動品牌在全球市占率在第2季至第3季中成長1.6%至22.3%，銷售量也年增19.3%，而S8在台灣預購期間也曾創下1個半小時內完銷2萬支的好成績，此次S9將推出丁香紫、午夜黑、珊瑚藍、鈦灰銀共4色，台灣上市顏色及價格待定，但將提早於3月5日開放預購，預估在台銷售表現相較S8系列同期將成長10%。

(中時)