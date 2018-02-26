瑪東里高地供水不足　居民苦等盼改善

2018年02月26日 04:58 中時 張穎齊

基隆市七堵區瑪東里因位處高地，水管加壓不足，使得當地居民長期無水可用，且同時影響休閒農場發展，民代接獲陳情後到場現勘，要求水公司盡快建設引水管道及中繼儲水槽改善。（張穎齊翻攝）

基隆市七堵區瑪東里是發展休閒農業的重點地區，但因位處山坡高地，長期以來供水加壓不足，光是大同街就有50多名住戶飽受無水可用之苦，紛紛向民代反映，議員張耿輝接獲陳情後前往會勘，要求自來水公司盡速建設引水管道及中繼儲水槽，以解決基本的民生問題。

基隆市有94％面積屬於山坡地，其中七堵區的瑪陵山區時常發生無自來水可用的情形，加上瑪陵一帶是基隆少有的休閒農業發展重鎮，除了影響民眾生活外，也使得許多農場都受到打擊，導致居民經常向民代及政府單位反映，要求盡速改善，水利署也終於在近期提撥經費交由水公司承辦。

「平時只能看老天臉色！」蘇姓里民表示，因為住在山區，導致水壓都不夠，多年以來大家只能看天氣狀況來取用溪水，當溪水乾涸或混濁時，就沒有辦法使用，造成居民們極大的不便，希望有關單位能正視問題。

張耿輝表示，瑪東里缺水問題存在已久，其中大同街3號到52號一帶，共計有50多戶最為嚴重，都只能仰賴溪水，他也多次邀集相關單位會勘要求改善，此次水利署終於願意提撥經費，表示將盡快建設引水管道及中繼儲水槽，提供住戶取用自來水的方便性。

張耿輝說，經過他與瑪東里長、各民代及承辦單位共同協商後，大家終於取得建設引道及儲水槽的共識，由水公司來承攬施作，不但將有利民生外，也可讓基隆的休閒農業推廣發展增加助益。

不過，他仍指出，基隆如今尚有眾多較偏遠山區同樣無自來水可用，呼籲市府與水公司，針對這些地方加緊建設，與民方便，使大家都能獲得便利的居住品質，這也是市民鄉親們的殷切期盼。

(中時)