週一降雨漸緩！清晨氣溫低、北台仍偏涼、中南部空品差

2018年02月26日 05:20 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

週一上班日，暫且告別前幾天濕答答天氣！今（26日）白天之後水氣逐漸減少，各地降雨機率降低，全台大至為多雲到晴，僅東半部有短暫雨，然然清晨氣溫低，北台灣仍偏涼，高溫約19度。另空氣品質方面，今天中南部地區空品不佳，其中高屏地區部分時段為「紅色警示」等級。

今日受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；台灣北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的天氣。

氣溫方面，早晚仍偏涼，北台灣高溫約17至19度，其他地區受鋒面減弱影響明顯，花東地區約21、22度，中、南部地區約25至25度。明天天氣會回升，然二二八假日又會變天，全台轉為有雨天氣。

今日台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有8至9級強陣風；明日西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

至於民眾關心的空氣品質方面，今天中部、雲嘉南、高屏地區為「橘色提醒」等級，北部、竹苗地區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，宜蘭及花東地區為「良好」等級。而高屏地區局部時段，受到風速較弱、擴散條件不佳影響，將從橘色提升「紅色警示」等級。

(中時電子報)