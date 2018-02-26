有機蔬菜正夯！五金百貨看準「綠金」助青農拚商機

好農市上架照片。（新北市農業局提供）

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中時電子報
／整理報導

有機蔬菜正夯！近年來，消費者越來越重視食品安全，使有機蔬果躍升為餐桌新寵兒，而林口在地居民最常去的家佳樂生活五金百貨也看好綠金商機，找上在地青年農民，合作推出有機蔬菜專櫃，而這群青農的有機蔬菜品質有口皆碑，還獲得位於台北大安區的好農市有機安心食品商店青睞，進駐販售。

隨著產業結構改變，林口已由典型農業社區，漸漸轉變成農工商混合之社區型態，但語林有機農場的邱語玲和林元郁夫婦不捨田地荒蕪，首先在林口大面積從事有機農業，從農路上呼朋引伴，於是周好小農場的周業鑑、芽寶寶有機農場的劉金枝與畦遊季有機農場的陳坤峯、張文棟、謝祥文陸續加入有機農業的行列，4家農場希望透過成立「林口有機小農聯盟」，讓更多人知道他們的努力，而今終能與家佳樂生活五金百貨及好農市合作推出有機蔬菜專櫃，讓更多消費者能享用新鮮、健康的有機蔬菜。

「林口有機小農聯盟」成員。（左起%29林元郁、邱語玲、劉金枝、陳坤峯（前）、張文棟（後）、謝祥文。。（新北市農業局提供）

市府農業局透過「新北市新農民輔導計畫」，訪視4家農場，了解經營理念並依據生產產品的需求，以CI(企業識別)方式設計包裝，協助成立「林口有機小農聯盟」，結合品牌形象與團結的力量，拓展知名度並提升銷售成效，國立臺北商業大學管理學院學生也協助設計佈置陳列櫃，與青農們溝通協調的同時，莘莘學子更深切體會關懷鄉土及友善土地的重要性。

家佳樂生活五金百貨凌經理表示，成立有機專區販售在地青農生產的有機蔬果，不僅使店面銷售品項更多元、提升客單價，也增加民眾購物便利性，讓買菜不是只有到傳統市場單一選項，更能幫助在地小農，提供穩定銷售通路，創造消費者、小農及店家三贏局面。

新北市政府農業局長李玟表示，從食安風暴到後食安時代，消費者對食材新鮮度與安全度越趨嚴謹，市府農業局也與時俱進，除致力於有機農業的推廣外，近年也積極輔導青農、農二代、農專院校畢業生、轉職人士等農業新鮮人加入從農行列，也期望能藉由「林口有機小農聯盟」成功案例拋磚引玉，招攬更多有志從農的新農民以及願意投入有機農業推廣的商店一同投入，打造安全、安心的農業產銷體系。

(中時電子報)

家佳樂生活五金百貨上架照片。（新北市農業局提供）
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