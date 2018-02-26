幫忙移車反害騎士喪命　拆車工過失致死判1年

陳姓男子求好心切，想將回收公司的大貨車移開紅線，卻因此無照又違規跨越槽化線，導致對向的徐姓男騎士被撞死，日前被基隆地院依業務過失致死罪判1年有期徒刑。（張穎齊攝）

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基隆市1名40多歲陳姓男子，平時擔任拆車工人，去年9月間在信義區深澳坑路的某間舊車回收廠工作時，因為發現該回收公司的大貨車停放在紅線上，擔心阻礙交通造成危險，卻在將貨車移開同時違規跨越槽化線，導致對向1名23歲徐姓男騎士迎面撞上而倒地，經送醫不治，陳男日前被依業務過失致死罪，判處1年有期徒刑。

檢警調查，陳男平時都在舊車回收場拆解車子零件，並將零件送往修車廠、保養廠來賺取中間差價來維生，但卻在案發當天下午4時許，看見舊車回收公司的大落車停放在馬路紅線上，他為了防止危險，卻冒著沒有貨車駕照的風險，擅自駕駛該輛大貨車，想移往附近的橋下空地，而因此釀禍。

案發當時，徐男騎著機車要從基隆通往瑞芳，但在行經深澳坑路時，卻突然發現1輛大貨車突然跨越槽化線，使得他來不及反應，當場撞擊倒地，導致他顱骨骨折、蜘蛛網膜下出血、肝臟挫傷等，經送往基隆長庚醫院急救後，仍宣告不治，陳男也被依業務過失致死罪移送基隆地檢署起訴。

陳男出庭後卻堅稱自己駕駛的行為不是屬於業務，並從實招來指出，當天因為看到回收公司的大貨車停在路邊很危險，就把它移到對面空地，那台車平常也不是他開的，自己只會開小貨車，不會開大貨車，認為自己不是業務駕駛。而回收公司也表示，陳男並非公司員工。

基隆地院審酌後，認為陳男無照撞人致死，且未與死者家屬達成和解，依法應負刑事責任，但考量陳男只有國小畢業、家境勉持，犯案當下就自首，態度尚可，酌量減輕刑期，另外案發車輛雖非陳男所有，但仍有業務上的直接關係，仍依業務過失致死罪判1年有期徒刑。

(中時)

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