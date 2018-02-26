攝影能改變歷史？「台北國際攝影藝術交流展」見證真實

2018年02月26日 06:21 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

用相機記錄真實，甚至改變歷史！全球化造成氣候匹變，蒙古也可能因沙漠化而消逝；難民在全球逃亡，躲過戰爭、卻又可能面臨另一國家的歧視？然其實他們無所求，只為尋求一個「家」！從鏡頭中記錄真實，我們是否能從鏡頭裡的影像改變歷史呢？今春來松菸來看「台北國際攝影藝術交流展」見證改變歷史的瞬間！

Yuki Iwanami作品。（台北國際攝影藝術交流展提供）

Wonder Foto Day 台北國際攝影藝術交流展將與東京國際攝影節「T3 Photo Festival」攜手合作，3月16至18日於松山文創園區展出東京國際攝影競賽得獎作品，為觀眾帶來精彩且與眾不同的議題觀點。

T3 PHOTO FESTIVAL以上野公園與其周邊為舞台展出各國藝術家作品，希望藉由多樣的想法與觀點展現觀眾們前所未見的視角，增進新的交流可能。「T3 PHOTO FESTIVAL」命名源自美國社會學家理查‧佛羅里達《創意新貴》中，都市繁榮必要條件的3T：才能(Talent)、技術(Technology)與寛容性(Tolerance)。有鑒世界的政治、社會環境正悄悄失去上述「3T」中的寬容性，希望能夠在東京，建立一個多元價值的可能。

隨著T3 PHOTO FESTIVAL一同舉辦的東京國際攝影大賽(Tokyo International Photo Competition，TIPC)成立於2013年，由東京攝影學會(TOKYO INSTITUTE of PHOTOGRAPHY)與United Photo Industries共同舉辦。

Daesung Lee作品。（台北國際攝影藝術交流展提供）

TIPC的任務是成為日本攝影師與國際市場以及國外攝影師與日本市場二者間的橋樑，今年徵件主題「Borders」－境界線，吸引超過千名世界各地的攝影師投件，經由10位國際評審挑選後，8位得獎藝術家展開一系列巡迴展覽，而紐約United Photo Industries Gallery將與台灣的Wonder Foto Day同時展開。

韓國攝影師Daesung Lee，將照片輸出與實際環境結合，嘗試記錄下蒙古因沙漠化而消逝的遊牧民族生活方式。來自倫敦的Daniel Castro Garcia，從2015年起拍攝系列作品「Foreigner」，紀錄歐洲難民議題，以肖像搭配口述歷史，帶來強烈的震撼，一舉獲得Grand Prix。8位攝影師都將帶來震撼人心的系列作品，於3月16日至18日Wonder Foto Day與各位見面。

Daniel Castro Garcia作品。（台北國際攝影藝術交流展提供）

「WONDER FOTO DAY台北國際攝影藝術交流展」

日期：2018年3月16日－3月18日

地點：台北松山文創園區第3號、4號倉庫

(中時電子報)