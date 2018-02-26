2月26日三大報頭版要聞

2018年02月26日 07:19 中時電子報 綜合報導

@中國時報

中國共產黨中央委員會25日提出修憲案，憲法序言將新增「習近平新時代中國特色社會主義思想」、設立各級監察委員會、刪除國家主席「連任不得超過2屆」的規定。待大陸全國人大通過修憲案後，習近平於2023年完成國家主席第二個任期後，將有機會繼續連任。

新北市選情白熱化，根據旺旺中時媒體集團最新民調，對於年底新北市長選舉，國民黨若推新北市副市長侯友宜出馬，將完勝所有民進黨天王，差距最小的是閣揆賴清德，但仍輸侯友宜18個百分點，其次是前閣揆蘇貞昌，藍營若推前台北縣長周錫瑋，蘇與賴則有小勝機會。

任期橫跨4任總統、15位閣揆、7305個日子，中央銀行總裁彭淮南的公職生涯在昨日畫下句點，正式退休。被問到任內最驕傲的事，他說，台灣物價低且平穩，每年波動幅度很小，這是他擔任央行總裁最高興的事，央行做到了。

內閣改組，陳明通回鍋陸委會接掌主委，中評社引述卡內基國際和平基金會副總裁、前美國在台協會台北辦事處處長包道格分析，這項人事調整，顯示蔡政府想更強硬地回擊北京最近的施壓戰術，因陳明通是活躍人士（activist）。

@旺報

新華社25日報導，中共中央委員會提案，在《中華人民共和國憲法》內刪除國家正、副主席任期不得超過兩屆的限制，任期比照全國人大。若通過，中共總書記習近平將在中共二十大前確定延任，在任期不受限的情況下，習很可能在任內解決台灣問題，完成中華民族偉大復興。

今年兩大時間點，可能衝擊兩岸關係，並都與美國有關。一為5月台灣國防產業發展協會與美台商會舉行的「台美國防產業論壇」；另一為美國在台協會（AIT）在內湖新址預計於6月將建成，是否會有美國高官來訪，成為矚目焦點。

去年底過世的作家余光中，大學畢業後曾兩度住在廈門街，可說是「作先生、作老師、作父親都在這裡」，成為台北城南豐富的文學風景之一。紀州庵文學森林24日起舉辦特展，收集余光中著作首版書與簡體版書等重要版本、手稿以及生前愛好、收藏與手繪的地圖等，也紀念余光中與台北城南的緣分。

2月來美股走勢大起大落，波及全球金融市場大地震，導致MSCI世界指數今年來漲幅收斂至僅剩1%，而在市場風險意識升溫衝擊下，新興市場逆勢穩住陣腳，今年來累計漲幅仍超過4%，而回顧歷年3月天新興市場普遍「漲」相佳，其中又以新興亞洲漲幅和勝率最耀眼。

@工商時報

全球人工智慧（AI）、電動車趨勢活絡開展，南亞塑膠旗下電子材料行情水漲船高。台塑集團管理中心委員王文潮日前透露，為滿足市場需求，南亞規劃加碼3億美元，在大陸廣東惠州（南亞電子材料有限公司），投資新建銅箔基板、玻纖布廠；加計先前宣布的台灣銅箔廠興建，南亞此波電子材料擴建佈局手筆近台幣150億元，蓄勢瞄準新一波應用商機。

行政院長賴清德今（26）日上午將親自主持記者會，提出未來3年「全套」老屋健檢行動方案。據悉，近2年台南、花蓮強震震出老屋耐震疑慮，老屋健檢方案網羅健檢、重建層面，前端檢驗及後端改善雙管齊下增進老屋結構安全。

MSCI季度調整明（27）日收盤生效，法人指出，美股大漲助威，台股3月天回歸業績掛帥、第1季做夢行情升溫，加上迎接年報密集公布期，4大關鍵讓國際資金對台股態度趨於穩定，台股上周五期貨夜盤已率先發動攻勢，本季底前叩關前波高點11,270點非夢事。

農曆年後國內物價漲聲響起，其中又以每日必須品衛生紙先開第一槍。多家衛生紙品牌預計最快於3月中、最慢於4月將調漲價格，漲幅高達10～30％。受到缺貨預期心理影響，各大電商平台紛紛湧現龐大囤貨潮，近兩天來站上衛生紙銷量成長曲線驚人，銷量甚至較前一星期暴增高達10倍。

(中時電子報)