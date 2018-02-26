MLB》曾仁和交手巨人「瘋龐」 飆1.2局無安打

2018年02月26日 07:52 中時電子報 蔡銘仁

效力小熊的小將曾仁和今年首度參加大聯盟春訓，今(26日)熱身賽先發戰巨人，雖投1.2局沒被敲安，還賞「功夫熊貓」山多沃(Pablo Sandoval)1次三振，但2下壘上留有跑者退場，接替的隊友被連3安狙擊、失4分，其中1分記在曾仁和帳上，終場小熊12比10贏球，曾仁和無關勝敗。

23歲的曾仁和去年獲小熊小聯盟最佳投手，被放進40人名單，今年旅美生涯第七個球季，第一次出席大聯盟春訓。他今首度亮相，1上就碰上麻煩，先對巨人開路先鋒潘尼克(Joe Panik)投觸身，又四壞保送麥卡勤(Andrew McCutchen)，陷入一二壘有人危機。

不過，曾仁和及時回穩，連續解決巨人中心打線波西(Buster Posey)、隆格利亞(Evan Longoria)和潘斯(Hunter Pence)等3人，化解失分危機。隨後曾仁和2上續投，三振山多沃後，雖保送K.簡森(Kyle Jensen)，但再解決下一棒的湯林生(Kelby Tomlinson)。

曾仁和投到這，小熊決定在一壘有跑者的情況下，把他換下場休息，下場時小熊3比0領先。然而，接替的投手卻不爭氣，一上場就保送第9棒打者，接著潘尼克、麥卡勤跟波西攜手出擊，連續敲3安攻得4分，其中1分是曾仁和的自責分，小熊反以3比4落後。

總計曾仁和大聯盟春訓首秀，投1.2局沒被擊出安打、失1分，另有1次三振，但3次保送有些偏多。相較之下，跟他同場先發的「瘋龐」龐加納(Madison Bumgarner)狀況不少，投1.2局雖飆5K，但包括哈普(Ian Happ)1下的陽春炮被打4安，失掉3分、2分是責失。

(中時電子報)