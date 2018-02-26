民進黨酒駕戰功彪炳 朱學恆諷：唯有他能救援

2018年02月26日 07:58 中時電子報 謝雅柔

民進黨新聞部主任孟義超昨天酒駕肇事遭警方帶回。民進黨中央表示，對孟義超的酒駕行為甚為遺憾，尊重警方及檢方後續的偵辦。對此，「宅神」朱學恆諷刺表示，民進黨酒駕戰功彪炳，看來只有陳師孟能救援。

民進黨新聞部主任的孟義超昨天傍晚駕車在中山區時，擦撞民眾車輛肇事。警方抵達現場後，依車禍處理SOP對他進行酒測，發現孟酒測值超標，警方當場將車查扣，並將他帶回警局偵辦，訊後依公共危險罪嫌移送台北地檢署偵辦。

針對孟義超酒駕行為，民進黨發言人鄭朝方表示，黨中央甚為遺憾，尊重警方及檢方後續的偵辦。

對此，朱學恆說黨產會主委酒駕、立委酒駕、還沒派去的新加坡代表酒駕、黨中央新聞部主任酒駕、台北市議員酒駕，從中央到地方，從內閣到黨中央，簡直十三張同花順。他諷刺表示「民進黨這下子酒駕戰功彪炳了，看來只有陳師孟能救援」。他更酸民進黨「連開除一下也捨不得，好小氣唷！」

網友則回應表示「這就是酒駕一直無法加重刑罰的主因，怕罰到自己人」、「如果是藍的，總統都要被逼著道歉...」、「難怪酒駕無法重刑治根，原來怕關的都是自己人」、「被抓到酒駕之前應該已經無數次酒駕但逃過沒被抓到了」、「這不會是最後一個」、「這就是綠色執政」、「一堆政客本就是酒駕累犯」、「因為主席指示要千杯、千杯、再千杯」。

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(中時電子報)