2018年02月26日 08:42 中時電子報 簡怡欣 /綜合報導 /綜合報導

這陣子許多民眾趕往賣場搶購衛生紙。（本報系資料照）

搶漲價前最後一波便宜衛生紙 ，一張表讓你秒懂去哪下手。（本報系資料照／製表簡怡欣）

民生用品衛生紙喊漲，最快預計3月中漲幅高達10%到30%，引起一波消費者搶購囤貨潮，儼然成為「全民運動」。不過，各家量販業者都表示，衛生紙價格不會立即調漲，還將推出優惠促銷檔期，包括買1送1、兩袋特價、單筆滿額折扣等活動。以下就來看看搶漲價前最後一波便宜衛生紙 ，一張表讓你秒懂去哪下手。

◎全聯：即日起至3月底，舒潔、可麗舒、得意、五月花等，都有買1送1、單袋特價或兩袋特價的活動；像是得意抽取式130抽10入特賣95元，五月花超長抽取式130抽8包買2件199元等。另外購買金百利系列商品任3件加贈5枚印花，是集點民眾印花換購的好機會。

◎家樂福：目前至3月的衛生紙促銷照常，促銷價格也不會調漲，舒潔特級抽取式衛生紙110抽24包原價369元、特價285元，得意抽取式衛生紙100抽24包原價258元、特價175元，倍潔雅超厚柔抽取式衛生紙110抽24包原價129元、特價105元、會員價95元。

◎愛買：28日至3月13日有衛生紙促銷檔期，推出共150款衛生紙包含平板、抽取式、廚房紙巾、袖珍面紙等，全面有單筆滿250元現折30元活動，最高現折150元；衛生紙單品也有強勢優惠價，倍潔雅衛生紙100抽24包特價159元、舒潔平版衛生紙300張6包特價99元、得意廚房紙巾70組6捲特價一串70元。

◎大潤發：有2至3款衛生紙53折起，27日前金得意強韌抽取式衛生紙100抽24包，原價299元、特價169元，任2串318元，平均每串159元，約53折；大潤發FP抽取式衛生紙130抽36包，原價389元、8折特價309元。

◎PChome24h購物：2月底前包含舒潔、五月花、春風、倍潔雅、蒲公英、得意等品牌全場下殺5折起，最低平均1包7.7元。

◎蝦皮：業者因應這波漲價潮推出「衛生紙囤貨特賣會」，舒潔棉柔舒適抽取式1箱64入特價699元，使用折扣碼再享9折；五月花新柔韌110抽72入特價699元，活動滿1,500元可再使用100元折價券。

(中時電子報)