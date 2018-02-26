MLB》3賽揚強投同天上陣 僅響尾蛇葛倫基吞敗

2018年02月26日 08:27 中時電子報 蔡銘仁

Hello to you too, @ClaytonKersh22. #DodgersST pic.twitter.com/DJnkR8jo2G — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2018年2月25日

大聯盟熱身賽今(26日)相當有看頭，道奇柯蕭(Clayton Kershaw)、響尾蛇葛倫基(Zack Greinke)和國民薛爾瑟(Max Scherzer)等3名「賽揚強投」同天上陣，柯蕭輕鬆投1局無失分，投1.2局的葛倫基和投2局的薛爾瑟，則皆失掉1分，但命運大不同，薛爾瑟摘勝、葛倫基吞敗。

熱身賽今由勇士和國民交鋒揭開序幕，薛爾瑟披掛上陣，雖1上就挨勇士2棒史旺森(Dansby Swanson)的陽春炮失1分，但這也是他此役唯一失分跟被敲安。總計薛爾瑟投2局被打1安、失1分，另有3次三振；薛爾瑟退場後，國民逆轉比分，終場9比3贏球，薛爾瑟摘熱身賽首勝。

而葛倫基可就悲情多了，他對戰釀酒人投1.2局被打3安失1分，這1分還是隊友接替後沒守住掉的；無巧不巧，響尾蛇打線遭封鎖，9局進攻只得1分，終場1比5輸釀酒人，葛倫基承擔敗戰。

最後是對上水手的柯蕭，他僅小試身手用11球投1局，演出三上三下、無失分就打卡下班，無關勝敗。柯蕭表示，能回到球場感覺很棒，「在這個時間點，只是得試試看是否還能順利投球。每年春訓都得從頭開始，去年投得好，不代表一切會延續。」

柯蕭認為，現在所能做的就是繼續努力，不只得精進球路，也得回想去年是怎麼做的，試著把好表現延續，「這不會太難，至少對我來說是這樣，我會繼續努力。」道奇總教練羅伯茲(Dave Roberts)看柯蕭的投球，相當滿意，「所有他想在這場比賽做到的，全都完成了。」

包括柯蕭，道奇今7名投手上場，有6人都只投1局；他們協力完成8局工作，只被打5安、失2分。然而，道奇壓制水手打線，自家打者卻也陷入貧打，整整9個半局僅出現2安、1分難求，終場0比2被水手完封。

(中時電子報)