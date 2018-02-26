見16歲的她驚為天人 男星慧眼發掘曝林志玲成功原因

林健寰書店發掘16歲林志玲。(圖／本報系資料照)

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中時電子報
／綜合報導

資深演員林健寰演技好又不吝嗇提攜後輩，眼光厲害的他也當過星探，發掘林志玲、張鳳書、戴立忍等大咖明星，但他卻不居功，表示自己只是推他們一把，並透露第一眼看到林志玲就覺得驚為天人。

據《壹週刊》報導，林健寰曾和廣告公司合作，負責到處「找明星」，結果他在書店看到林志玲，當下覺得驚為天人，狂讚她當時很漂亮、很清純，立馬上前遞名片，林志玲則回說「要問我媽媽耶」，原來她才16歲，國中畢業而已，而雖然兩人合作6支廣告後，林志玲就出國念書，但仍令他印象深刻。

「人會成功不是沒有原因的」，林健寰稱讚林志玲很敬業、能吃苦，拍攝洗面乳廣告，因當時是冬天，但不能用熱水洗臉，否則會起霧，她不囉嗦就用冷水洗臉，而林志玲拍攝也都獨自前來，媽媽並沒有陪同，「她媽媽跟我談妥後，很信任我，林志玲也不會賴著媽媽跟前跟後」，他認為這就是成功的家庭教育。

後來林志玲出國念書，兩人就中斷合作，幾年後凱渥找上她，林志玲也詢問林健寰意見，他建議對方快簽約，「我不會因為是自己發現她，而抓著搖錢樹不放」，而如今林志玲發展順利，證實林健寰眼光好，但他不居功，表示林志玲成就跟他沒關係，自己只是推她一把而已。

除了林志玲，他也曾引薦張鳳書拍廣告、戴立忍拍電影《皇金稻田》，眼光準外，也樂於教導後輩演戲秘訣，不怕被說雞婆，但對於想進這行的年輕人，他建議要有心理準備，笑說「護肝藥」要多吃點。

(中時電子報)

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