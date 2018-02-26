郵輪還能怎麼玩？星夢激推「機＋船」

2018年02月26日 08:57 工商 姚舜

〈雲頂夢號〉郵輪上設有攀岩教練場，並有專業教練教遊客體驗攀岩。（圖／姚舜攝）

星夢郵輪〈雲頂夢號〉上有6條不同高度與難易度的滑水道，宛如水上樂園讓遊客體驗高速滑水。（圖／姚舜攝）

台灣已躍居亞太郵輪旅遊市場第2大客源國，隨著市場逐年成長，許多國人均已感受過從基隆或高雄登船，在海上度假的體驗。「一試成癮」的旅客甚至每年安排假期搭乘不同船公司的郵輪出海度假。不過，避開郵輪本身的噸位與設施不談，從台灣上下船的郵輪行程，內容「只有小異，實則大同」，因此，在累積足夠郵輪度假經驗後，旅客實可考慮選擇「Fly Cruise」的套裝，感受更繽紛多采的郵輪假期。

〈雲頂夢號〉郵輪上設有「高空滑索」設施，部份軌道懸掛在船體外，考驗遊客的膽量。（圖／姚舜攝）

〈雲頂夢號〉郵輪上設有「高空滑索」設施，部份軌道懸掛在船體外，考驗遊客的膽量。（姚舜攝）

所謂「Fly Cruise」，意指「空海聯營套裝」，也就是搭飛機赴外國的港口登上郵輪出航。講得更直白一點就是「機+船」的套裝行程。這樣的套裝，不只讓郵輪旅饕將動線向更遠的地區延伸，行程和郵輪的選擇性亦大增，欲領略更深度、有趣的郵輪假期，「機+船」套裝絕對值得考慮。

〈雲頂夢號〉郵輪上的大型劇院有各種媲美拉斯維加斯的歌舞秀，且將「中國達人秀」在船上原版復刻。（圖／姚舜攝）

「機+船」套裝不算新鮮，在「很久很久以前」，台灣旅行社以這種套裝安排遊客赴美國，以及加拿大港口登船赴阿拉斯加覽勝，或是從歐洲不同國家港口上下船，在愛琴海或地中海體驗海上假期。

不過，受限於經費預算與假期天數，過去台灣有能力從事「機+船」者，多屬有錢有閒、非富即貴的「長輩」，中產階級、家庭客層或年輕世代旅人不易領略「機+船」的樂趣。

〈雲頂夢號〉郵輪針對台灣推出的「機＋船」行程，是以新加坡為母港登船並有3條行程套裝可以選擇。（圖／姚舜攝）

參加〈雲頂夢號〉郵輪與新加坡旅遊局合作規畫的的Fly Cruise套裝，可在新加坡境內停留二天並探訪星洲熱門旅遊景點。（圖／姚舜攝）

然而，亞洲郵輪旅遊市場快速崛起受到世界各國郵輪公司重視，除調派旗下郵輪赴亞洲開闢郵輪航線，並以亞洲城市為母港深耕市場。實力雄厚、企圖心強烈的郵輪集團更針對亞洲旅客喜好，打造「亞洲專屬郵輪」，藉此拉大 與其它郵輪的差異，並爭取亞洲郵輪客青睞。趨勢所及，台灣客欲體驗「機+船」旅程不再遙不可及。

雲頂郵輪集團就是積極深耕台灣郵輪市場的郵輪公司，屬雲頂香港集團的雲頂郵輪集團今年除旗下「麗星郵輪」，將以雙船雙母港全年推出台灣上下船的郵輪行程，旗下「星夢郵輪」與「水晶郵輪」亦都有「Fly Cruise」套裝，提供台灣客更多樣選擇。而星夢郵輪的〈世界夢號〉與〈雲頂夢號〉，更是完全針對亞洲市場量身打造的超豪華郵輪。

為讓台灣客體會「Fly Cruise」的樂趣，星夢郵輪更攜手新加坡旅遊局以新加坡為母港，針對台灣市場以〈雲頂夢號〉推出了「海陸雙星」的「機+船」套裝，遊客除了可以搭「雲頂夢號」郵輪自新加坡出發，分別前往泰國普吉島、馬來西亞吉隆坡、檳城及印尼泗水、北峇里等旅遊勝地，登船前與下船後更可以在新加安排當地正夯的「文青之旅」，到新興的「中峇魯」(Tiong Bahru)感受時尚與復古兼具的文化氣息，穿街走巷的探訪當地帶有文青風的特色咖啡廳、烘焙甜點店，以及獨立書屋。或是照著〈新加坡米其林指南〉索引，安排星光美食之旅。

新加坡的中峇魯一帶有許多特色咖啡館與烘焙甜點店，以及獨立書店，參加〈雲頂夢號〉的Fly Cruise行程，可到當地體驗「文青之旅」。（圖／姚舜攝）

搭星夢郵輪〈雲頂夢號〉郵輪赴印尼泗水，可參觀當地著名的「奔牛大賽」。（圖／姚舜攝）

搭星夢郵輪〈雲頂夢號〉郵輪赴印尼泗水，可參觀當地著名的「奔牛大賽」。（姚舜攝）

值得一提的是，15萬噸的〈雲頂夢號〉因為夠大，集休閒餐飲、娛樂運動、冒險探索、美容養生、免稅購物等設施於一船，所以郵輪本身就是一個「可移動的海上度假島嶼」，遊客即便不下船去岸上觀光，5天4夜恐怕亦玩不玩船上所有設施。所以知味的郵輪旅饕還會特別選擇「Sea Day」（海上航行日）日子較多的航次出遊。

〈雲頂夢號〉船上設施不僅多，而且獨特，而那些讓旅客見到不禁要「哇！哇！哇！」的設施包括：6條不同速度與刺激程度的滑水道、610公尺長的甲板環形步道、攀岩教練場、保齡球館、西式SPA芳療與中式按摩中心、在14層甲板上且有1/3伸到船體外的高空滑索場，以及可下潛200米的水下觀光潛水器。而船上偌大的劇院甚至把「中國達人秀」的演員都請上船原版復刻。

北峇里島的民風純樸，市場上只有〈雲頂夢號〉帶台灣客探訪此一度假區。(圖／姚舜攝)

北峇里島的知名景點「水神廟」風景優美，連印尼國幣上都印有該廟圖案。(圖／姚舜攝)

高檔商務飯店的商務樓層被稱為「飯店的飯店」，〈雲頂夢號〉則有「郵輪中的郵輪」，稱為「星夢公館」(Dream Mansion)樓層中有142間寬敞套房，下榻在這專屬樓層中客房的客人，有私人甲板、泳池、健身房與餐廳可以使用，堪稱「郵輪中的豪宅」。船上所有設施都標示有中文，且字體一律都是「中文較大，英文較小」。另外，船上服務「星夢公館」貴客的管家，半數以上都是來自中國，身高、容貌經過挑選，且都能說一口標準華語的普通話，這樣的「心思」不僅讓兩岸華人倍感親切，更可溝通無礙的盡情享用船上服務與設施。

星夢郵輪在台銷售主力旅行社有：上順、新進、永業、良友、大登、翔順、旅天下（雄獅）捷利與郵輪世家等業者，〈雲頂夢號〉針對台灣市場推出的「新加坡+印尼泗水+北峇里島8天7夜」的機+船套裝，含2天新加坡旅館住宿與6天5夜的郵輪行程，若是3月出發則價位普遍落在32,800元左右，比起赴北美或歐洲上船，這樣的價位對初次體驗Fly Cruise的台灣客而言，門檻不算太高。

(工商)