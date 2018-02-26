驚！連假作息不正常！壯年糖友瞬間昏迷恐喪命

台灣有超過1/5的糖尿病患者曾因低血糖而昏迷，糖尿病患者發生低血糖時，往往不以為意，甚至輕忽低血糖的危害。。（圖為糖尿病患者自行測血糖，達志影像／shutterstock提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

過年大吃大喝、熬夜狂歡！小心死亡威脅找上你！農曆春節剛過，多數人會在放長假時熬夜，導致日夜顛倒、作息不正常。一般人假期結束前調整即可。但是對糖尿病患者來說，用藥後作息不正常會增加低血糖的發生機會，嚴重更會引發昏迷、腦傷等致命威脅。林口長庚紀念醫院內分泌暨新陳代謝科林嘉鴻醫師表示，近5成糖尿病患平日就會有低血糖問題，農曆春節過後，糖尿病低血糖發生率更較平日高出1成，但往往大家都輕忽低血糖的危害。

林醫師提醒，患者除了日常維持作息正常以外，用藥選擇應以較不會引起低血糖的藥物為主。根據國際最新研究，已有新一代超長效基礎型胰島素可顯著減少嚴重性及夜間的低血糖症，亦不會增加心血管疾病風險。

每5名糖友就1名因低血糖昏迷 平均每2分鐘就1人感到不適

台灣更有超過1/5的糖尿病患者曾因低血糖而昏迷，糖尿病患者發生低血糖時，往往不以為意，甚至輕忽低血糖的危害。據統計，高達半數的糖尿病患者每月至少會出現1次以上低血糖症狀 ，平均每2分鐘就有1名糖友因低血糖而感到不適。

林嘉鴻醫師表示，體內葡萄糖是腦部最重要的養分，必須依賴血液中的葡萄糖不斷地供應。若體內血糖值界於50~60mg/dl，身體則會產生心跳加速、顫抖、冒冷汗等自律神經症狀。一旦血糖低於50mg/dl，腦部養分供給不足，便會導致嗜睡、言語不清、嚴重也會導致昏迷不醒，甚至造成腦部功能損傷 。林嘉鴻醫師指出，若低血糖於白天發生，患者多會以糖果、餅乾果腹緩解低血糖症狀，但卻是治標不治本。當低血糖發生於夜間，症狀進展至意識不清，再延誤就醫，更容易引發致命的憾事發生。

3 0歲壯年徹夜狂歡 瞬間昏迷險送命

糖尿病患多專注血糖過高的問題，典型低血糖症狀並不明顯，往往容易忽略。據統計，高達5成第2型糖尿病患者往往反覆發作卻不自知。一名30歲壯年糖友，向來都有低血糖問題卻不自知，春節期間與朋友連日徹夜狂歡，某個凌晨竟無預警地應聲倒下、昏迷不醒，連忙送醫後才發現血糖掉至48mg/dl，治療後才從鬼門關前撿回一條命。林嘉鴻醫師說明，患者因為長時間血糖過低，神經的敏感度衰退，因此在患者不自覺的狀態下，沒有適時補充糖分，血糖低於臨界值時，便才會導致瞬間昏迷的狀況發生。

第1型、第2型糖尿病患都會發生低血糖，更以第1型糖病患來說，體內無法自行分泌足夠的胰島素，胰島素用藥及運動、飲食任何一個環節都會導致血糖降低。一名3歲小糖友，接連好多天半夜驚醒、發抖，原本睡前乖巧的他，更開始睡前鬧脾氣。一開始家長以為只是嚇到，還帶他去收驚，沒想症狀日益嚴重，夜間更引發抽蓄，送醫後才發現原來是低血糖所導致。對於第1型糖尿病患者而言，低血糖與夜間低血糖更是從小到大揮之不去的隱憂。

遏阻夜間低血糖危害 用藥選擇是關鍵

糖尿病患多半血糖都偏高，為何會有低血糖的問題呢？林嘉鴻醫師解釋，導致糖尿病低血糖發生的主因是「用藥問題」。像是第1型或第2型糖尿病患者，若作息改變，而用藥時間或劑量並沒有調整，就很容易引發低血糖。林嘉鴻醫師進一步說明，臨床上也許多第2型患者，當病齡越資深，服用的藥物種類越多，越容易發生低血糖問題。

據統計，使用口服降血糖藥物的第2型糖尿病人，近3成都曾發生低血糖症狀。而使用基礎胰島素的患者，因為藥效的穩定性在每個患者身上的作用不同，而我們也無法預期藥效作用的時間，當不穩定的藥效發生在睡夢中時，就會增加夜間低血糖的影響風險。

因此，不管是第1型或第2型患者，建議用藥選擇應以較不易引發低血糖的藥物為佳。目前國際最新的研究指出，新一代超長效基礎型胰島素藥效穩定釋放，顯著地減少低血糖的影響，更能降低夜間低血糖症發生率，同時也能兼顧心血管疾病發生風險。

林嘉鴻醫師最後更提醒，糖尿病患應時時覺察自己身體的變化，千萬不可忽略身體的警訊，保持規律的生活、配合醫囑才是控制糖尿病的不二法門。

(中時電子報)

還在失眠嗎？ 遵循睡前「4不行為… 降低噁心不適感 雲林若瑟醫院打…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。