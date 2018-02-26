驚！連假作息不正常！壯年糖友瞬間昏迷恐喪命

2018年02月26日 08:53 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

過年大吃大喝、熬夜狂歡！小心死亡威脅找上你！農曆春節剛過，多數人會在放長假時熬夜，導致日夜顛倒、作息不正常。一般人假期結束前調整即可。但是對糖尿病患者來說，用藥後作息不正常會增加低血糖的發生機會，嚴重更會引發昏迷、腦傷等致命威脅。林口長庚紀念醫院內分泌暨新陳代謝科林嘉鴻醫師表示，近5成糖尿病患平日就會有低血糖問題，農曆春節過後，糖尿病低血糖發生率更較平日高出1成，但往往大家都輕忽低血糖的危害。

林醫師提醒，患者除了日常維持作息正常以外，用藥選擇應以較不會引起低血糖的藥物為主。根據國際最新研究，已有新一代超長效基礎型胰島素可顯著減少嚴重性及夜間的低血糖症，亦不會增加心血管疾病風險。

每5名糖友就1名因低血糖昏迷 平均每2分鐘就1人感到不適

台灣更有超過1/5的糖尿病患者曾因低血糖而昏迷，糖尿病患者發生低血糖時，往往不以為意，甚至輕忽低血糖的危害。據統計，高達半數的糖尿病患者每月至少會出現1次以上低血糖症狀 ，平均每2分鐘就有1名糖友因低血糖而感到不適。

林嘉鴻醫師表示，體內葡萄糖是腦部最重要的養分，必須依賴血液中的葡萄糖不斷地供應。若體內血糖值界於50~60mg/dl，身體則會產生心跳加速、顫抖、冒冷汗等自律神經症狀。一旦血糖低於50mg/dl，腦部養分供給不足，便會導致嗜睡、言語不清、嚴重也會導致昏迷不醒，甚至造成腦部功能損傷 。林嘉鴻醫師指出，若低血糖於白天發生，患者多會以糖果、餅乾果腹緩解低血糖症狀，但卻是治標不治本。當低血糖發生於夜間，症狀進展至意識不清，再延誤就醫，更容易引發致命的憾事發生。

3 0歲壯年徹夜狂歡 瞬間昏迷險送命

糖尿病患多專注血糖過高的問題，典型低血糖症狀並不明顯，往往容易忽略。據統計，高達5成第2型糖尿病患者往往反覆發作卻不自知。一名30歲壯年糖友，向來都有低血糖問題卻不自知，春節期間與朋友連日徹夜狂歡，某個凌晨竟無預警地應聲倒下、昏迷不醒，連忙送醫後才發現血糖掉至48mg/dl，治療後才從鬼門關前撿回一條命。林嘉鴻醫師說明，患者因為長時間血糖過低，神經的敏感度衰退，因此在患者不自覺的狀態下，沒有適時補充糖分，血糖低於臨界值時，便才會導致瞬間昏迷的狀況發生。

第1型、第2型糖尿病患都會發生低血糖，更以第1型糖病患來說，體內無法自行分泌足夠的胰島素，胰島素用藥及運動、飲食任何一個環節都會導致血糖降低。一名3歲小糖友，接連好多天半夜驚醒、發抖，原本睡前乖巧的他，更開始睡前鬧脾氣。一開始家長以為只是嚇到，還帶他去收驚，沒想症狀日益嚴重，夜間更引發抽蓄，送醫後才發現原來是低血糖所導致。對於第1型糖尿病患者而言，低血糖與夜間低血糖更是從小到大揮之不去的隱憂。

遏阻夜間低血糖危害 用藥選擇是關鍵

糖尿病患多半血糖都偏高，為何會有低血糖的問題呢？林嘉鴻醫師解釋，導致糖尿病低血糖發生的主因是「用藥問題」。像是第1型或第2型糖尿病患者，若作息改變，而用藥時間或劑量並沒有調整，就很容易引發低血糖。林嘉鴻醫師進一步說明，臨床上也許多第2型患者，當病齡越資深，服用的藥物種類越多，越容易發生低血糖問題。

據統計，使用口服降血糖藥物的第2型糖尿病人，近3成都曾發生低血糖症狀。而使用基礎胰島素的患者，因為藥效的穩定性在每個患者身上的作用不同，而我們也無法預期藥效作用的時間，當不穩定的藥效發生在睡夢中時，就會增加夜間低血糖的影響風險。

因此，不管是第1型或第2型患者，建議用藥選擇應以較不易引發低血糖的藥物為佳。目前國際最新的研究指出，新一代超長效基礎型胰島素藥效穩定釋放，顯著地減少低血糖的影響，更能降低夜間低血糖症發生率，同時也能兼顧心血管疾病發生風險。

林嘉鴻醫師最後更提醒，糖尿病患應時時覺察自己身體的變化，千萬不可忽略身體的警訊，保持規律的生活、配合醫囑才是控制糖尿病的不二法門。

(中時電子報)