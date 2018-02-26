921後各奔東西 3名老師傅相約再擦亮老店招牌

2018年02月26日 08:59 中時 馮惠宜

魏德明、洪茂祥以及柯榮調（由左而右）3名昔日在八珍饌共事的老師父，端出拿手廚藝，重現八珍饌的經典美味。（馮惠宜攝）

魏德明、洪茂祥與柯榮調3位廚藝功力超過百年的老師父，昔日在川滬揚麵點店「八珍饌」共事，可惜921地震後老店熄燈，3人各奔前程，3年前重聚首憶起過去共事的美好時光，相約要把老店開回來，上月就在台中公益路商圈開幕，老師父拿出真功夫端出川味牛肉麵、臭豆腐炸醬麵等特色麵點，希望重現當年經典美味。

八珍饌廿、卅年前是台中地區知名的上海菜館，鼎盛時期還有多家分店，還衍生出八分飽姐妹店，唯921地震之後景氣不佳，老店黯然熄燈，魏德明、洪茂祥與柯榮調3位師父只好各自到不同餐廳歷練，日前因緣巧合，三人重相聚也催生出這家「八珍饌」。

這道東坡燒肉飯只要160元，大塊的東坡肉可是老師父用時間熬煮而成，就連配菜都不馬虎，在寸土寸金的公益路美食商圈，可以說是相當平價的美味料理了。（馮惠宜攝）

八珍饌最資深的老師傅，是有川菜料理經驗超過40年的魏德明，最初的八分飽餐廳菜色便是由他規劃設計；最年輕的柯榮調是魏的徒弟，曾於陸光七村、惠來谷關等服務過，也有近30年料理經驗；洪茂祥是點心師傅，曾待過台中多家知名餐館，廚藝經歷超過40年。

位於台中市公益路近美村路的「八珍饌」曾是昔日知名川滬揚菜館，後因九二一地震後黯然熄燈，其三名老師父日前重新創業，希望重現昔日經典美味。（馮惠宜攝）

沿襲八珍饌主打的川滬揚料理特色，這裏提供四川擔擔麵、老北京炸醬麵、川味牛肉麵、雲吞、冰花鍋貼、烙餅、豆沙鍋餅、成都口水雞飯、東坡燒肉飯等各式麵食小點，老師父各司其職，現點現製，端出的料理精緻度不輸鼎泰豐等店，價格卻相對便宜，三名老師父也希望用真材實料的美味餐點擦亮招牌。

(中時)