柯P跟民進黨合作就無敵？網曝殘酷現實

2018年02月26日 09:08 中時電子報 謝雅柔

年底即將舉行台北市長選舉，民進黨內是否提名或要禮讓柯文哲，至今尚未明朗，日前除了已宣佈爭取提名的姚文智之外，前副總統呂秀蓮也宣佈參選。有網友問及，「柯P跟DPP只要合作就無敵嗎?」有網友則直言「現實上就是DPP叫不動深綠，柯也叫不動柯粉」、「柯現在根本沒有政治能量」。

民進黨親英系日前公布台北市長民調，不分政黨認同屬性的全體民眾，若民進黨、國民黨、柯文哲三足鼎立時，民進黨提名姚文智、國民黨提名丁守中、則支持度分別為：姚文智16.1%、丁守中26.6%、柯文哲44.2%，柯文哲還是最高。

有網友在PTT貼出「柯P跟DPP只要合作就無敵嗎」一文，並表示純粹就選戰角度考量，柯P很容易騙淺藍票，DPP能夠鞏固深綠。他指出，只要私底下喬好，不論哪個選區都天下無敵嗎？

該文引發討論，有網友表示「現實上就是DPP叫不動深綠，柯也叫不動柯粉」、「怎樣合作？柯粉投民進黨，民進黨支持者投柯文哲？」、「柯文哲怎樣再外溢？柯粉除了柯文哲不會投其他人」、「很難吧！當年那個環境已經不在了」、「共同的敵人國民黨已經沒有當年強大，不可能外溢效果再現」、「柯綠之間要不要合作只有很現實的考量了，頂多不扣分」、「事實上深綠支持丁守中也要打倒柯文哲的聲音並不小」、「很多人已經不會因為柯P說要投誰就投誰 」、「就客觀環境來看，柯要連任失敗的最大可能是因為民進黨兩邊割喉割到掛」、「柯粉認為不合作才是無敵 可惜柯沒那麼笨」、「這次年輕人不可能再有當年的熱血了」、「柯文哲現在根本沒有政治能量」。

(中時電子報)