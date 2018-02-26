三位一體 未來中國國家主席將具新實權

中國國家主席習近平1月9日在北京人民大會堂發表談話的神情。（中新社）

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中時電子報

中共中央委員會25日提議，取消憲法內中國國家主席與副主席連續任職不得超過兩屆的限制。

據《南華早報》（South China Morning Post）26日報導，一位熟悉中共意識形態的觀察家指出，這顯示中國國家主席習近平可能打算把這實質上僅具象徵意義的職位，賦予遠比以往更大的政治影響力。

中共中央黨校報紙《學習時報》前編輯鄧聿文指出，從提議修憲的時機看來，習打算讓國家主席這職位具有更大的重要性。他認為，除非國家主席被賦予新權力，否則取消任期限制也沒什麼大不了的。

提議修憲移除中國國家主席與副主席任期限制的舉動強烈顯示，習近平打算繼續掌權。雖然多數中國專家早就預料，他會設法留任，但令人訝異的是，習竟然會在3月5日召開的中國第13屆人大中正式獲選連任，展開第二個任期之前就採取行動。

而《環球時報》25日在社評中指出，國家主席的設立和職權範圍自中國建國以來幾經變化，最近20幾年形成了中共中央總書記，國家主席與軍委主席「三位一體」的領導體制，經由實踐證明健全而有效。這次修憲取消對國家主席連續兩屆任期的限制，有助於保持「三位一體」，進一步完善黨和國家領導體制。

儘管按照常規，中共中央總書記，以及中央軍委主席職位的一般任期最長也是10年，但事實上並無任期限制。

理論上，習不需要仰賴這頭銜，在中國政界，國家主席主要僅具儀式性，實權掌握在中共中央總書記，以及軍委主席手裡，而習身兼三職。

而王岐山是習最親密的政治盟友之一，69歲的他曾奉命大力打貪，一般預料，他很可能在第13屆人大獲認中國國家副主席。專家認為，修憲可能也會賦予中國國家副主席更大的權力。

儘管25日公佈的修憲草案並未提到這點，但提出修憲案，可能為中共重新定位中國國家正副主席的角色鋪路，賦予習與王更大的實權。

鄧聿文指出，目前還不清楚，中國國家主席是否會成為終身職，但再續任兩個任期是毫無疑問的。

(中時電子報)

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文章來源：社評：堅定支持中央修憲建議，這是理性也是信仰

文章來源：Change to Chinese presidency term limits could signal overhaul of role

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