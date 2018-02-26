櫻花怒放、原汁原味日式建築在淡水！背後緣由溫暖人心

2018年02月26日 09:18 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

春暖花開，此時正是櫻花盛開時刻！在國人喜愛的旅遊勝地—淡水近來有一個日式古風新景點！名為「一滴水紀念館」的建築是背後故事和「日本阪神大地震」有關！歡迎大家來此拍照、打卡，見證台日友好，共同為震災的心靈凝聚景點。

枯山水入口意象透視圖。（新北市景觀處提供）

1995年日本阪神大地震，福井縣御藏社區內有一座古宅在震災中幸存下來，被當地災民視為災後重建之心靈凝聚力量。1999年台灣921大地震後，御藏社區民眾除了親赴台灣協助救災外，亦感念台灣災民重建家園之身心勞苦，決定將御藏社區古宅捐贈予台灣，經過4年多的拆遷移築工程，終於在2011年於淡水和平公園正式落成，並命名為「一滴水紀念館」，除了紀念移築過程每位志工的滴水奉獻，也帶給台灣別具意義的台日友好象徵。

茶屋透視圖。（新北市景觀處提供）

新北市府景觀處為強化一滴水紀念館周邊庭園環境日式意象，與淡水區公所合作著手重現公園日本庭園景觀特色，除了規劃日式庭園最具代表的枯山水及細緻叢生花木外，將改造現有涼亭空間塑造日式茶亭的靜謐休息空間。

營造出讓人彷彿走進日本國度的氛圍，讓喜愛日式文化或想體驗日式文化的民眾感受不一樣的風情，並能吸引拍攝婚紗的新人或cosplayer在新北市的公園內留下美好的影像回憶，更能透過民眾的參與推廣與活化獨一無二的文化資產。預計於107年4月啟動改造工程，9月底前完工，完工後除了可強化公園之主題性外，也希望能夠讓來淡水的遊客多一個好去處。

「一滴水紀念館」重現公園日本庭園景觀特色，規劃日式庭園最具代表的枯山水及細緻叢生花木。（新北市景觀處提供）

新北市政府為提升公共休憩空間品質，將新北市公園概分為人文歷史、生態自然及休閒遊憩3大主題，首先選擇富有地方特有文化歷史意義或獨具觀光元素之公園，強化主題元素並提升公園能見度，將公園重新包裝，讓民眾除了在住家周遭鄰里公園散步休憩外，也可以到附近生活圈內的主題公園來場知性探索輕旅行。

和平公園紀念碑。（新北市景觀處提供）

景觀處表示，和平公園是新北市政府公園翻轉的一處亮點，未來將持續強化新北市轄內公園的主題，讓市民在生活圈內即可享受優質的休憩空間，形塑新北市宜居生活環境。另同為環太平洋地震帶國家，日本贈與台灣的一滴水紀念館深具同為災區國家重建與撫慰心靈意義，希望迅速完成搶災重建及各界的關懷賑濟之下，能夠儘快撫平這次花蓮震災的創傷。」

(中時電子報)