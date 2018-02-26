連撞瑪莎拉蒂、法拉利…20歲駕駛哭慘了

2018年02月26日 09:28 中時電子報 黃眉青 、中國時報 吳敏菁 、中國時報

法拉利再被瑪莎拉蒂追撞。（吳敏菁翻攝）

(15:43更新)國道3號北上214.8公里發生一起連環撞事故，一輛鈴木轎車先是撞上前方瑪莎拉蒂，瑪莎拉蒂被推前再撞上一輛法拉利，萬幸的是，該起事故無造成人員傷亡，但肇事駕駛連撞兩輛名車，網友看了事故照片，紛紛替鈴木車主擔心，「希望鈴木汽車車主有保第三人責任險…」國道七隊表示，肇事鈴木駕駛為年僅20歲的蔡姓男子。

網友在臉書「台灣新聞記者聯盟資訊平台」貼多張追撞照片，國道7隊表示，25日下午2點50分左右，國道3號霧峰往草屯方向，疑似塞車，駛在連環追撞最前頭的裕隆日產汽車減速，後方的法拉利、瑪莎拉蒂也跟著減速，但緊接蔡姓駕駛鈴木轎車，卻剎車不及，一頭撞上，造成了3車連環追撞。

鈴木的轎車撞上瑪莎拉蒂德車尾，力道強烈，形成鈴木車頭吃進了馬莎拉蒂的屁股，力道強到繼續前「推進」，竟又造成瑪莎拉蒂再衝撞法拉利。

國道千萬超跑連環追撞，恐賠慘了。（吳敏菁翻攝）

日系車駕駛連撞2名車，網友紛紛擔憂賠償問題。(翻攝自《台灣新聞記者聯盟資訊平台》)

更沒想到這一連環撞都還來不及反應，鈴木後頭緊接駛來馬自達轎車，也來不及剎車，一頭撞受鈴木後車尾後，駕駛盤往外車道偏轉後，再幅形衝向原來的內車道，繞過瑪莎拉蒂、法拉利，再撞上裕隆日產轎車。

連環車禍照片一出，引起網友熱烈討論，有人替鈴木車主默哀「希望鈴木汽車車主有保第三人責任險，阿門…」、「真的輸輸去了」、「看樣子要賣腎賣肝才賠的起了」，也有網友戲謔表示「我寧願撞護欄，這應該算滿盤皆輸」、「 以後開車要認清廠牌，寧願當烏龜也不要跟在超跑後面」，還有人安慰車主「耐心等待鑑定報告出來吧！如果是鑑定結果是『追撞』那只要賠瑪莎拉蒂，不過如果要是『推撞』兩輛車都要賠。」

(中時電子報)