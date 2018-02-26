萌！無尾熊「轉大人」！表兄弟個性大不同

2018年02月26日 09:48 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

對我們人類來說，動物長的都很像，其中有血緣關係的動物們也很難區分，除非是天天照顧牠們的保育員才能分辨！可愛的無尾熊「奇奇」和「蒂蒂」嗎？這對生日僅相差9天的表兄弟轉眼已經1歲又7個多月大了，到目前為止表兄弟倆感情仍然十分融洽，自從去年6月份離開媽媽（「Q妹」及「Emily」）展開獨立生活之後，一路走來總是相互扶持、彼此作伴！然其實這對表兄弟個性可是大不同呢？表哥比較容易緊張、表弟則是很放得開！

「奇奇」和「蒂蒂」每天都會將保育員提供的新鮮桉樹嫩葉吃光光（圖為「奇奇」）。（台北市立動物園提供）

牠們更在今年1月中旬時，一起搬到沙澳區的新家居住，經過約莫1個星期左右的調適，現在已經完全適應新的保育員及環境。提醒所有喜歡無尾熊的遊客們，來到動物園拜訪無尾熊，除了到兒童動物區旁的無尾熊1館和2館之外，可不要忘記到沙澳動物區和「奇奇」和「蒂蒂」打聲招呼唷！

沙澳動物區的保育員先前已有過照養無尾熊「咖啡派」、「Empress 」和「Nicole」的經驗，這次接手「奇奇」和「蒂蒂」，明顯地感受到未成年的個體，在適應上比已經成年的個體需要更長的時間，尤其是像「奇奇」的個性比較容易緊張，因此需要保育員更多的耐心照顧與呵護。

保育員回憶在1月中旬時，他們前往無尾熊2館要接走兩兄弟時，「奇奇」光是看到陌生人就顯得有點不安，當保育員抱起牠的時候，「奇奇」就立馬掙扎著想要逃走。「蒂蒂」相對就顯得放鬆許多，不論是面對新的保育員或是新環境，牠都非常的淡定，牠的沈穩也使「奇奇」覺得安心許多。

「奇奇」容易緊張，光是看到陌生人就顯得有點不安（左）、「奇奇」會靠近「蒂蒂」尋求慰藉，兄弟倆就這麼依偎著。（上「奇奇」下「蒂蒂」）（右）。（台北市立動物園提供）

到了新家之後，保育員觀察到「奇奇」會主動靠近「蒂蒂」尋求慰藉，「蒂蒂」也不會排斥，兄弟倆就這麼依偎著，大約兩三天之後，「奇奇」也終於能夠獨自輕鬆地探索新家。

雄性的無尾熊大約在2歲之後會達到性成熟，目前已經1歲7個多月大的「奇奇」和「蒂蒂」，以人類的年齡來說，正好是要「轉大人」的階段。在野外，成年的公無尾熊是獨居的，只有在繁殖季節才會下樹尋覓合適的伴侶交配，因此公無尾熊通常會用胸前的分泌腺體去磨蹭樹幹，以標示自己的領域，警告其他競爭對手不准靠近。

根據照養無尾熊多年的保育員觀察，無尾熊通常在成年之後，才會有鮮明的個性表現，喜好也都和小時候不太一樣，雖然大家都衷心的期盼牠們兄弟倆能夠一直相親相愛到永遠，但是表兄弟間的相處未來會如何發展，仍是個未知數，想要捕捉「奇奇」和「蒂蒂」同框的民眾，可就要趁早囉！

「奇奇」和「蒂蒂」住進新家之後，每天都會將保育員提供的新鮮桉樹嫩葉吃光光，而且沒有特別偏好哪一種桉樹葉，算是不挑食的好孩子。白天大多數時間，牠們會找一個舒服的位置睡覺，各據一方、避免互相干擾。

另外這一個多月來，保育員曾多次觀察到牠們在清醒時，聚在同一顆樹上活動，偶爾會出現比較激烈的肢體動作，但這並不是在打架哦！反倒更像是哥們兒之間的嬉鬧互動，代表牠們已經融入新環境，才會出現這類讓保育員感到心安的行為表現，請大家不用擔心！

(中時電子報)

面對新環境，「蒂蒂」就顯的放鬆許多。（台北市立動物園提供）