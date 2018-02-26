呂秋遠：學歷就像衛生紙 沒必要跟著去搶購

六龜高中沒有體育班，但橄欖球隊、自行車隊表現突出，都進入全國賽。（資料照/取自六龜高中臉書）

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中時電子報
/ 綜合報導
圖為六龜高中。(取自六龜高中官網)

大學學測放榜，全國有259位學生獲得滿級分，不過高雄六龜高中卻沒有人成績高於40級分，引發外界關注。律師呂秋遠在臉書表示，我想對所有學測不理想的孩子說，成績不是一切，這個世界原本就不是公平的，大多數時候，學歷就像是衛生紙，而你沒有必要跟著群眾去搶購。

呂秋遠指出，高雄六龜區的人口正以每年8%的速度遞減，也因為城鄉差距、人口外移，住在這裡的孩子，不會「享有」台北市的教學資源，即便有，父母也不見得會同意他們去念書。當家長覺得，孩子賺錢比念書重要的前提下，孩子也希望趕快出去工作，才可以幫助家計。

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呂秋遠在臉書探究，六龜高中沒有一個孩子學測高過40級分的原因在哪？(圖/取自呂秋遠臉書)

呂秋遠說，學測過後，總會有報導指出誰拿到滿級分，但有些孩子本來就不適合念書、有些孩子本來就沒資源念書，現實很殘酷，我想對所有學測不理想的孩子說，成績不是一切，這個世界原本也就不是公平的，我們就是盡力去做好在既有的限制下，我們能做的一切。

大多數時候，學歷就像是衛生紙，而你沒有必要跟著群眾去搶購。你需要的是品格，以及解決問題的能力。這場人生的比賽，學測只是很小的中繼點，一次小戰役，不會輸掉你的人生。

(中時電子報)

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文章來源：呂秋遠臉書

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