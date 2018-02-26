畫壇儒俠陳陽春捐畫 興建母校藝術大樓

2018年02月26日 10:06 中時 張朝欣

北港高中藝術大樓欠缺內部設施經費約700萬元，校友「畫壇儒俠」陳陽春回饋母校，捐出25幅畫作義賣，26日在北港高中展出，目前已有4幅畫獲得認購，校方希望大家共襄盛舉，為雲林沿海打造1處藝術人文殿堂。

北港高中藝術大樓由教育部編列5000萬元興建，2016年動工，目前外部工程已完工，但內部設備仍短缺約700萬元經費，陳陽春得知母校困境，決定捐出25幅畫作義賣籌募經費。

26日北港高中舉辦「捐款送畫」藝術大樓籌募經費活動，由校長傅國樑、陳陽春等人共同主持，希望藉由大樓的興建，推廣雲林沿海藝術風氣，同時讓學生與民眾透過藝術的創作與欣賞，帶來心靈上的慰藉與平靜。

傅國樑表示，陳陽春從事水彩創作50餘載，講學於國內外多所著名大學，舉辦過200餘次個人畫展，享有「水彩畫大師」、「文化大使」美譽，全世界有20幾個國家人士珍藏其作品，對於文化外交貢獻甚大。

陳陽春說，繪畫是他的信仰，「以藝弘道」是其人生的目標，此次有機會協助母校興建藝術大樓，希望能夠拋磚引玉，邀請大家一起藉由對藝術的支持，進而打造1處藝術殿堂，永續傳承雲林的藝文種子。

校方指出，目前已有4名藝術愛好人士，分別以每幅50萬元認購陳陽春畫作，陳陽春的畫作結合西方水彩與中國水墨，獲總統府與日本東廣島市立美術館永久收藏，歡迎大家前來參觀認購。

(中時)