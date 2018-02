新外長吳釗燮：讓年輕外交官有更多揮灑空間

2018年02月26日 10:23 中時 陳建瑜 、 陳信翰 、 黃鈺潔

外交部26日舉行新卸任部長交接,新任部長吳釗燮(左)親送卸任部長李大維(右)離開外交部。(陳信翰攝)

外交部26日舉行新卸任部長交接,新任部長吳釗燮(左)與卸任部長李大維(右)兩人在典禮上相互握手致意。(陳信翰攝)

外交部26日舉行新卸任部長交接,新任部長吳釗燮(左)親送卸任部長李大維(中)接受同仁列隊歡迎。(陳信翰攝)

外交部今(26日)舉行新舊任部長交接。新任外交部長吳釗燮表示,雖然他跟李大維幕前幕後角色互換,但對於以後他們工作上繼續密切配合有無比信心。他也強調,未來會讓優秀的年輕外交部同仁有更多的揮灑空間。

今許多前任外交部長,包含黃志芳、田弘茂、錢復、陳唐山、簡又新、程建人等均出席參加吳釗燮與李大維的交接典禮,由行政院政務委員羅秉成擔任監交人。

李大維致詞時表示,在過去一年九個多月以來,非常感謝外交部部內、部外所有同仁的眷屬犧牲、奉獻及努力,讓中華民國外交能夠蒸蒸日上,還能夠安然度過許許多多的難關。

李大維說,4天以前,蔡總統告訴他將有職務異動,由吳釗燮接任外交部的首長,當時他跟總統報告,這將是一個無縫接軌,因為吳釗燮不管在學術、外交、政治都是一個極具份量的長才。

李大維指出,吳釗燮過去在學者、陸委會主委、駐美代表,執政黨的駐美代表及執政黨秘書長任內,跟美、日、歐洲、印度等各個重要友邦都有密切聯繫,他的外交經驗非常豐富;另外吳釗燮擔任過執政黨祕書長、國安會祕書長、總統府幕僚長(祕書長),他的政治份量非常了不起。相信未來外交部在吳釗燮領導下,外交可以再創新猷。

吳釗燮則說,雖然過去幾年他一直都在外交領域,但這次首次站到外交第一線,他了解外長的工作是所有外交部同仁一輩子努力的目標,而他何其有幸能夠今在諸位令人景仰的前輩面前,從李大維手上接下棒子。「I humble myself in front of my predecessors」。

吳釗燮強調,感謝李部長在近2年的時間穩住新政府轉折期的外交局面,在這過程中,他和李大維並肩努力、共同承擔,李大維的辛苦他非常了解。雖然他兩人幕前幕後角色互換,但對於以後他們工作上繼續密切配合有無比信心。

吳釗燮說,未來他會讓優秀的年輕同仁有更多的揮灑空間,也會把他之前在不同單位所累積的工作經驗和同仁們無私分享,讓外交工作更具實質內涵。

最後,李大維也在吳釗燮的陪同下,與外交同仁在門口一一握手接受歡送,準備赴總統府擔任國安會祕書長。而新部長吳釗燮面對媒體非常低調僅說,「未來會有時間聊」。

