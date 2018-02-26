新外長吳釗燮：讓年輕外交官有更多揮灑空間

2018年02月26日 10:23 中時 陳建瑜 、 陳信翰 、 黃鈺潔

外交部26日舉行新卸任部長交接，新任部長吳釗燮（左）親送卸任部長李大維（右）離開外交部。（陳信翰攝）

外交部26日舉行新卸任部長交接，新任部長吳釗燮（左）與卸任部長李大維（右）兩人在典禮上相互握手致意。（陳信翰攝）

外交部26日舉行新卸任部長交接，新任部長吳釗燮（左）親送卸任部長李大維（中）接受同仁列隊歡迎。（陳信翰攝）

外交部今(26日)舉行新舊任部長交接。新任外交部長吳釗燮表示，雖然他跟李大維幕前幕後角色互換，但對於以後他們工作上繼續密切配合有無比信心。他也強調，未來會讓優秀的年輕外交部同仁有更多的揮灑空間。

今許多前任外交部長，包含黃志芳、田弘茂、錢復、陳唐山、簡又新、程建人等均出席參加吳釗燮與李大維的交接典禮，由行政院政務委員羅秉成擔任監交人。

李大維致詞時表示，在過去一年九個多月以來，非常感謝外交部部內、部外所有同仁的眷屬犧牲、奉獻及努力，讓中華民國外交能夠蒸蒸日上，還能夠安然度過許許多多的難關。

李大維說，4天以前，蔡總統告訴他將有職務異動，由吳釗燮接任外交部的首長，當時他跟總統報告，這將是一個無縫接軌，因為吳釗燮不管在學術、外交、政治都是一個極具份量的長才。

李大維指出，吳釗燮過去在學者、陸委會主委、駐美代表，執政黨的駐美代表及執政黨秘書長任內，跟美、日、歐洲、印度等各個重要友邦都有密切聯繫，他的外交經驗非常豐富；另外吳釗燮擔任過執政黨祕書長、國安會祕書長、總統府幕僚長（祕書長），他的政治份量非常了不起。相信未來外交部在吳釗燮領導下，外交可以再創新猷。

吳釗燮則說，雖然過去幾年他一直都在外交領域，但這次首次站到外交第一線，他了解外長的工作是所有外交部同仁一輩子努力的目標，而他何其有幸能夠今在諸位令人景仰的前輩面前，從李大維手上接下棒子。「I humble myself in front of my predecessors」。

吳釗燮強調，感謝李部長在近2年的時間穩住新政府轉折期的外交局面，在這過程中，他和李大維並肩努力、共同承擔，李大維的辛苦他非常了解。雖然他兩人幕前幕後角色互換，但對於以後他們工作上繼續密切配合有無比信心。

吳釗燮說，未來他會讓優秀的年輕同仁有更多的揮灑空間，也會把他之前在不同單位所累積的工作經驗和同仁們無私分享，讓外交工作更具實質內涵。

最後，李大維也在吳釗燮的陪同下，與外交同仁在門口一一握手接受歡送，準備赴總統府擔任國安會祕書長。而新部長吳釗燮面對媒體非常低調僅說，「未來會有時間聊」。

(中時)