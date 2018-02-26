《阿富汗少女》攝影師來台首展！鏡頭下的台灣是這樣….

2018年02月26日 10:15 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

凝望時空的眼眸！穿越邊界的鏡頭！12歲的少女以不安卻堅毅的翠綠色眼眸，直視著人心最深處的撼動！這是《國家地理》雜誌最著名的封面，由美國知名攝影家在史帝夫‧麥柯里（Steve McCurry）1984年在巴基斯坦的避難所裡所拍攝的瞬間！一張照片將歷史性的時刻放進視角，也藉由雜誌傳播至全球，讓世人看見了阿富汗戰爭的殘酷、家人分崩離析的人間煉獄。

史帝夫‧麥柯里（Steve McCurry）鏡頭下的「圓山大飯店」。（當代館提供）

●人道主義攝影家 鏡頭下的台灣

現年68歲的史帝夫‧麥柯里出生費城，1974 年畢業於賓州州立大學藝術及建築學院取得電影攝影及歷史學位，從事兩年新聞攝影後前往印度展開自由攝影生涯。史蒂夫·麥凱瑞不僅是攝影師，也是一位人道主義戰士，他1979 年起麥柯里數度穿越巴基斯坦邊界，喬裝成當地人深入阿富汗戰區，1984 年時在難民營拍攝出《阿富汗女孩》，照片撼動人心，也有人譽為「阿富汗的蒙娜麗莎」。

史帝夫‧麥柯里攝影作品。（圖中為《霞飛自光》。（翻社）

史帝夫‧麥柯里《轟炸十年後的赫拉特》赫拉特，赫拉特省，阿富汗，1992。（當代館提供）

喜歡攝影的朋友有福了！台北當代藝術館為促進台灣與全球攝影藝術界語境對話，邀請攝影藝術家史帝夫‧麥柯里首度於台灣舉辦大型個展，除了展出歷年經典名作，包括《阿富汗少女》、《印度沙塵暴》、《飛行的男孩》、《斯里蘭卡漁夫》，以及展前先行來台拍攝首次發表的作品，總共近 130 幅蔚為可觀。

台灣攝影師柯錫杰與Steve McCurry所拍攝的肖像合照。（當代館提供）

在史帝夫的鏡頭下，台灣的廟宇與人情味讓他動容！喀擦一聲，張均𡩋聆聽音樂美妙的對映華山文創園區的自由與奔放；圓山大飯店的古典紅，大器不失典雅；龍山寺的人氣鼎沸見證了民俗信仰傳承，更遑論國際攝影師的「鏡頭傳語」，史帝夫紀錄台灣知名攝影師柯錫杰與其知名作品合影！在數位時代記錄「真實」，用攝影改寫歷史瞬間！

史帝夫‧麥柯里作品。Cginang Mai ,Thailand。（當代館提供）

●古蹟建築結合嶄新裝置打造如幻似真的攝影場景

本展由陳昌仁擔任策展人，呈現出攝影的精神與多元觀看形式，展覽名稱「晃｜影 ─’SWanderful | Making Pictures」，以史帝夫‧麥柯里漫遊世界拍照為意象，強調他喜歡東晃西晃，即興捕捉人性的深層意義。英文標題結合好奇漫遊(wander)與驚異奇觀(wonder)―亦即無奇不遊(no wander no wonder)，並隱含百老匯蓋希文(Gershwin)的名曲「’S Wonderful」來指涉攝影中的音樂性。

史帝夫‧麥柯里《奧莫玩童》篤斯村，奧莫山谷，衣索比亞2012。（當代館提供）

漫步到台北當代藝術館的廣場上，即可見藉由日治時期紅磚建築窗景，所呈現 12 幅大型肖像作品《相肖生人》，含納不同年齡、膚色與民族等多元的精神面貌，定格在攘往熙來的道路旁注視著川息不止的民眾和交通。

史帝夫‧麥柯里《聖戰軍監視俄軍崗哨》努里斯坦省，阿富汗，1979。（當代館提供）

而位於建築正中央門口的裝置《渉影》，將當代館設計為相機的鏡頭裝置，並類比早期的暗箱，不僅可以從外部透過鏡片向內觀看，空間內佈以水霧機形成的霧影，讓觀眾也可以直接走入影像之中。進入館內入口形象區可見國際知名《阿富汗少女》懸掛在枕木前，彷彿遠方戰爭廢墟歷歷在目，在影像和空間虛實交錯的結合之下，呈現攝影作品中的劇場感，撼動觀者的感官與心靈。

史帝夫‧麥柯里攝影作品《看觀見涉色 受想行識視》。（當代館提供）

●乘著光與影透視影像裡的人間冷暖與世間百態

展間內依不同攝影主題呈現作品，《浮生廢墟》以戰爭為主題，由多重角度帶出戰爭的殘忍，以及相互扶持的溫情；《蛻變：影像穿越影像》透過特殊的螢幕裝置，形成一道既是玻璃也是鏡子的牆，同時具有穿透和反射的效果，並刻意在中間處留有一道空隙，讓觀者可以側身穿越其中。

史帝夫‧麥柯里《戰爭暴力倖存者》白沙瓦，開伯爾-普赫圖赫瓦省，巴基斯坦，1985。（當代館提供）

一樓長廊《心靈淵藪 臉旁廊廓》展出 6 幅肖像，透過光的穿透性與深邃意象，營造出一種寧靜卻又神秘的氛圍；長廊盡頭《光染印譜》以紗幕為成像媒介，捕捉光與光子穿透介質留下的痕跡，呈顯「光」成像的過程；《暗房明室》容納了四個攝影的進程，透過將展場佈置成一個小暗房，讓觀者看到原始的成像原理；《慢光刺點》投影機經過電腦編寫，當觀者進入展間觀看攝影作品時，連動光線緩慢照亮部分的細節。

當代館古蹟前用大型藝術裝置呈現史帝夫‧麥柯里的攝影作品。

史帝夫‧麥柯里鏡頭下的「圓山大飯店」裡的秘密通道。（當代館提供）

●麥柯里鏡頭下的台灣！廟宇、人文都精彩

對於東方文化深感興趣的麥柯里，展覽籌備期間探訪圓山飯店、龍山寺、金山、九份、大溪等富有歷史人文色彩的地區，延續《On Reading》系列拍攝計畫。此外還特地拜訪台灣知名攝影師柯錫杰為他拍攝肖像，以及藝術家周孟德為麥柯里用不同創作媒材重製肖像，分別交流東西方攝影文化與藝術表現。

當代館紅瓦古蹟建築上所呈現 12 幅大型肖像的史帝夫‧麥柯里作品《相肖生人》。

展覽以影像之取像(making picture)、成像(rendering image)及 in／印象(innervating impression) 三階段為軸，探求、解答並提出更多攝影藝術與哲學問題，為豐富民眾的觀展體驗，在各家支持下打造出大型空間裝置，在史帝夫‧麥柯里巡迴世界各地展覽中獨樹一個，展現了台灣豐沛的創造力與創新科技，希冀藉此拓展民眾觀看世界與故鄉的視窗！

史帝夫‧麥柯里《自畫像》哈瓦那，古巴，2014。（翻攝）

凝望時空的眼眸 穿越邊界的鏡頭！《阿富汗女孩》國際知名攝影師

時間：2018/02/24（六）— 05/06（日）

場地：台北當代藝術館

(中時電子報)

史帝夫‧麥柯里的攝影作品成為裝置藝術。

史帝夫‧麥柯里鏡頭下的華山1914文創園區。（當代館提供）

史帝夫‧麥柯里對想成為攝影師的人所寫下的箴言。