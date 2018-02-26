MLB》重返洋基！A-Rod隔一年再獲聘特別顧問

前球星A-Rod重返洋基，相隔一年再任特別顧問。(美聯社)

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中時電子報

洋基特別顧問團再添生力軍，紐媒報導，新球季「A-Rod」羅瑞格茲(Alex Rodriguez)跟史威瑟(Nick Swisher)獲聘擔任洋基特別顧問，A-Rod對換身份重返洋基，顯得相當開心，「成為洋基人是很讓人相當興奮的時刻，我沒把這機會視為理所當然。」

A-Rod前年美國時間8月7日在洋基退休後，曾轉任特別顧問，去年當起球評；史威瑟則是在前年以小聯盟約回洋基，去年2月才退役。洋基球團是在美國時間25日早上，宣布2人將加入洋基新球季特別顧問行列。

A-Rod闊別一年再任洋基特別顧問，心情相當興奮，也很感謝洋基的信任，有留個位置給他，「無論球隊要我支援或提供專業知識，我期待能有所貢獻。我一直很珍視洋基，以及球迷、史坦布瑞納(Steinbrenner)家族的成員、總管凱許曼(Brian Cashman)跟他世界級的團隊。」

A-Rod當時2003年到洋基，時任三壘手波恩(Aaron Boone)膝蓋受傷是原因之一；如今波恩成為洋基總教練，用不同的身分跟A-Rod在洋基重逢。波恩也期許A-Rod替球隊貢獻他的棒球知識，「我想他收到很多邀約，不過他現在到了這，希望這個機會，能給球隊帶來影響球隊。」

A-Rod解讀球賽的能力，讓他成為各家媒體都想要的球評人選，波恩也為之讚賞，「每個人都明白他對棒球有一套，出色的溝通能力，也讓他與眾不同，尤其擅於跟年輕球員對話，我期許我們能受惠，很榮幸他加入這個團隊。」

同身為洋基特別顧問的名人堂球星傑克生(Reggie Jackson)，同樣對A-Rod的棒球知識讚譽有佳，並期待他加入顧問團，「這幫助很大，他在比賽中就像個學生，且有帶兵的能力。我覺得他是想擁有1支球隊，但他確實有能力當總教練。」

(中時電子報)

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