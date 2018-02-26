設計身分證徵創意 畫在餐巾紙拍照上傳皆可

2018年02月26日 10:17 中時 張理國

內政部舉辦身分證設計創意比賽活動，最高可獲得13萬元獎金，內政部表示，只要有想法，就算畫在餐巾紙拍照上傳，都歡迎投稿！「身分證明文件再設計徵選活動」，募集全民創意，從今(26)日起至4月13日受理報名，歡迎有興趣的朋友們踴躍參加。

內政部表示，為了讓身分證設計能擁有多元創新的設計思考，將辦理未來身分證明文件再設計徵選活動，不論您是專業設計師或是一般民眾，從圖案美學到欄位取捨，只要有想法，就算畫在餐巾紙拍照上傳，都歡迎投稿！

內政部說明，本次徵選活動特別邀請永真急制負責人─聶永真先生、台灣創意設計中心董事長─張基義先生、王明嘉字體修院修士─王明嘉先生、台灣創意設計中心總顧問─張光民先生及中央印製廠代表1位，共5位設計界專家擔任評審，初審將由社會大眾網路票選出最高票1件，及5位評審共同選出7件，總計8件作品，每件作品獎金新臺幣1萬元整；決審將由4位評審及內政部、文化部與中央印製廠各推派1位代表，在初審作品中共同選出人氣獎1位，獎金新臺幣5萬元整；創意獎1位，獎金新臺幣5萬元整；設計獎1位，獎金新臺幣12萬元整，設計獎作品，將作為未來身分證設計參考之依據，誠摯邀請有興趣的朋友們踴躍參與。

內政部指出，身分證明文件再設計徵選活動期間為(107)年2月26日至4月13日23時59分，民眾可至身分證明文件再設計官方網站「作品投稿區」上傳作品(網址：https://identityredesign.tw/topic-list-index.html)及電子郵件投稿submit@identityredesign.tw或利用Facebook臉書公開發文並標籤#身分證明文件再設計等方式繳交作品。歡迎大家踴躍參與，透過公民參與讓身分證的美學設計更符合大眾所需。

(中時)