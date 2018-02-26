中捷招商熱烈 林佳龍：捷運綠線不再「三條線」

2018年02月26日 10:31 中時 盧金足

交通局長王義川表示，26日正式公告啟動首批北屯G5、南屯G11站招商，兩站未來開發總銷金額初估上看50億元。（盧金足攝）

中捷綠線G5站位於北屯區東山路與文心路所連貫的東西向軸線帶上，面積591坪，是捷運綠線進出大坑、新社地區的重要門戶。（圖／台中市府提供）

中捷綠線G11站位於南屯區五權西路與文心路交叉口，預計總銷金額上看31億元。（圖／台中市府提供）

台中捷運綠線將在今年底試運轉，帶動捷運經濟，台中捷運進入新階段。（盧金足攝）

台中捷運綠線將在今年底試運轉、2020年底全線通車，交通局長王義川表示，26日正式公告啟動首批北屯G5、南屯G11站招商，兩站未來開發總銷金額初估上看50億元，舉辦五場招商會，有三百多個業者與會，其中包括金控、金融與建設集團。市長林佳龍強調，以前捷運綠線是「臉上三條線」大家不看好，現在爭取到前瞻計畫的捷線藍線，可以四通八達，效益可期，投資者非常熱烈，也帶動捷運經濟，台中捷運進入新階段。

林佳龍今日於市政會議前接受媒體訪問，宣布捷運綠線中北屯G5、南屯G11站正式招商的好消息；今天捷運綠線正式公告招標，總銷售金額為50億元，特別是捷運綠線今年也會開始試運轉，預計兩年後全線通車，許多有興趣的投資者均紛紛詢問交通局，顯示大家都相當看好。

林佳龍說，過去台中捷運規劃只有綠線一條線，不被外界看好，有如「臉上三條線」，但現在捷運藍線已獲得前瞻基礎建設的預算支持，綠線與藍線十字交叉，未來並將串連大台中山線、海線鐵路，並至高鐵站，形成四通八達的路網，投資者目前對於捷運綠線場站開發的反應相當熱烈。

交通局長王義川表示，捷運綠線土地開發招商首部曲推出北屯G5、南屯G11站，這兩站土地都是市府所有基地，基地大小適中、開發門檻相對較低，是投資人進入台中捷運土地開發市場非常好的機會，有多方投資人持續追蹤詢問。

投資人也看上G5、G11這兩站土地全屬市府，無私地主持分，後續權益分配相對簡單，開發內容也不受私地主需求影響，可依照市場機制充分發揮，將打造出最具市場價值的開發成果，創造台中捷運綠線新地標。

交通局表示，G5站位於北屯區東山路與文心路所連貫的東西向軸線帶上，面積591坪，是捷運綠線進出大坑、新社地區的重要門戶，且基地位居G4及G6站所形成的雙十軌道路網中心，未來可一站轉乘台鐵及雙港輕軌，周邊還有知名的北屯兒童公園及B&Q特力屋、大買家大型量販店，區位潛力可期；預計可興建地上23層、地下5層開發大樓，未來總銷金額預估可達22億元。

G11站位於南屯區五權西路與文心路交叉口，面積771坪，座落國立台灣美術館與國道1號南屯交流道連接的交通軸線上，周邊為五期、七期及八期重劃區圍繞，皆為已開發都會區，鄰近占地達數公頃的文心森林公園及豐樂雕塑公園，還有IKEA宜家家居、Costco好市多2大家具與零售量販龍頭設點，生活及商業機能豐富，具備不動產利基優勢。基地初估可打造地下5層、地上25層開發大樓，預計總銷金額上看31億元。

交通局表示，市府在充分蒐集市場迴響、進行財務分析等綜合評估考量後，決定首批推出北屯G5、南屯G11這兩站土地共構開發招商案，土地產權單一、規模大小適中，今日正式公告；不論是已有豐富捷運土地開發經驗，或想跨足捷運土地開發領域者，只要符合相關資格都可參與，預期將有大型建商、金控公司、百貨業者等積極搶標，歡迎各界踴躍響應。

(中時)