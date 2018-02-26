搶搭2018臺灣國際蘭展 門神明信片吸睛

台南市政府文化局配合「2018臺灣國際蘭展」推出的門神明信片。（文化局提供）

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「2018臺灣國際蘭展」將於3月3日登場，台南市政府文化局今年再度攜手名設計師陳俊良策畫「蘭信仰－廟宇文化巡禮主題展」，希望讓「蘭花之都」台南繼續成為國際花卉市場的焦點，引領風騷，再現台灣蘭花王國的風華。

文化局指出，今年策展核心為「蘭信仰」，藉由「蘭」的核心設計概念，文化局也集結地方產業與各方設計好手跨界合作，以「生命力」為創作語言，為廟宇門神搭配精彩的花藝作品，將每一朵花奉獻出燦爛的美麗，透過各式多樣的蘭花與相輔植物，像是天堂鳥、竹子根、棕梠皮、菊、種子等，將概念展現在每道門神風景上。

鑑於廟堂是民俗信仰的中心，更是文化藝術的寶殿，今年主題展鎖定「廟宇文化巡禮」，首次嘗試以廟宇藝術做為整體空間及裝置營造的視覺意象，還特別推出一系列的風格文創商品，如旅行者喜愛的行動電源、門神明信片、束香鉛筆組等，將細膩精湛的門神藝術彩繪結合蘭花意象，傳遞出信仰與生活的藝術生命精神。

文化局長葉澤山表示，今年「蘭信仰－廟宇文化巡禮主題展」，藉由「信仰」做為展覽發想，邀請大家到「2018臺灣國際蘭展」造訪蘭花主題展，體驗蘭花結合廟宇藝術之美，該展也將從3月3日起至3月12日配合國際蘭展於園區蘭亭館展出。

(中時)

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