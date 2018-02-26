原保地拆屋續租爭議 信義鄉漢族恐慌千人怒吼

2018年02月26日 10:34 中時 沈揮勝

信義鄉非原住民籍鄉民，千人拉紅布條抗議「公民不平等」。（沈揮勝攝）

抗爭關鍵導火線。民眾擔心拆屋還地，引發集體恐慌。（沈揮勝攝）

南投縣信義鄉面積比整個彰化縣還大，但因屬原住民鄉，為數約6500人、占全鄉人口4成左右非原住民籍居民，無權擁有自己的土地，只能「寄人籬下」，租用原住民保留地生根落戶。

最近，鄉公所落實中央之原保地政策，以行政命令函文上百承租戶，要求得先依規定之土地用途，「改善」家屋等建物才准續約；此舉意同拆屋還地，引發全鄉非原住民大恐慌，26日集結近千人群聚鄉公所拉紅布條，要求正視各族平等，以及人民生存權。

信義鄉非原住民以漢族為主體，共租用原保地之林業用地、農牧用地與少量建地合計2214筆、950公頃、287萬坪。

這些承租者多在1976年《山地保留地開發管理辦法》頒行前即已落籍，並權宜興建家屋，如今驟然落實後來才制定的法規，將造成該鄉數千人、全台數萬名原住民鄉之非原住民被迫流離失所！

抗爭遊行。（沈揮勝攝）

24日晚間，書寫紅布條。（沈揮勝攝）

也因此信義鄉的非原住民們選擇在二二八和平紀念日前夕，使用「紅布條」以較理性的方式，表達心中的惶恐、憤怒與不滿！

信義鄉代會主席邱瑞榮、鄉代林麗英強調，信義鄉平地人與原住民，向來感情好得很，誰都不願讓此事演變為族群對立；但因事涉全台原住民鄉非原住民生存，只好被迫先出來點燃抗爭火苗，號召各鄉全面跟進。

抗爭緣起明德村陳姓老農過世、子孫輩申請繼承，卻在1月4日接獲鄉公所函文，指其承租之原保地農牧用地因有建物，限期1年改善，否則終止租約（亦即拆屋還地）。

村長吳瑞龍、鄉代林麗英原認是一般個案，豈知翌日又有數名村民接到類似公函；截至春節，從明德、豐丘、羅娜、同富，甚至東埔與神木村，共有100多名非原住民籍居民，突然面臨無家可歸的隱憂。

此況引發全面性恐慌，由信義鄉代會主席邱瑞榮擔任理事長、前鄉代邱豐舜擔任總幹事的「南投縣山地鄉平地住民權益促進會」挺身號召，並由林麗英、蕭學甲等熱心人士成立「信義鄉土地轉型正義」通訊網路群組，邀閩、客、外省籍與新住民共謀對策。

經密集開會，23日決議號召抗爭、24日書寫紅布條，26日由邱瑞榮、羅博文、邱豐舜引領，千人集結抗議。立委許淑華強調所謂推動轉型正義，也該包括居住正義；縣議員陳淑惠、謝明謀、陳昭煜、蕭志全以及魚池鄉長陳錦倫也到場聲援。

信義鄉非原住民群眾主張：落實憲法第15條「人民之生存權、工作權及財產權，應予保障」；在《原民法》頒行前，已取得耕作土地權利者，依憲法第7條「中華民國人民，無分男女、宗教、種族、階級、黨派，在法律上一律平等」認定辦理；「法律保障善意第三人」。

另強調原保地換租應回復2016年之前方式，以方便鄉民換租；現使用原住民保留地尚未辦理租約者，請鄉公所爭取繼續放租；保留地租賃契約第7條應予廢止。

立委許淑華到場關心。（沈揮勝攝）

現場情形。（沈揮勝攝）

鄉代主席邱瑞榮表達訴求。（沈揮勝攝）

此外，保留地租賃契約如要修正，需先與原住民保留地使用之相關組織團體協商；依憲法第15條及司法院大法官第525號、第577號、589號解釋規定，制定過度條款，及存續保障法令生效前業已存在之事實或法律關係，並繼續辦理放租。

針對非原住民籍鄉民訴求，原民局長張子孝、信義鄉長史強表示，民眾心聲、民眾的苦，縣府、鄉公所都深刻了解與感受，但縣府及鄉公所是執行單位，將充分反映大家的訴求與意見，請中央妥善解決。

(中時)