家長注意！5歲幼兒免學費 4月15日申請截止

2018年02月26日 11:26 中時 林志成

教育部今天表示，106學年第2學期5歲幼兒免學費就學補助3月開始辦理，申請期限到4月15日截止，家中有100年9月2日至101年9月1日間出生的小朋友，家長記得向就讀的幼兒園洽詢，或上全國教保資訊網查詢就學補助資訊。

免學費就學補助分為「免學費補助」及「弱勢加額補助」二項，5歲幼兒就讀公立幼兒園者，入學即免繳學費，就讀私立幼兒園者，每生一學期補助學費1萬5000元；家戶年所得70萬元以下的經濟弱勢家庭子女，除免學費補助外，還可再申請弱勢加額補助，就讀公立者每生一學期再加額補助6000元至1萬元，就讀私立者每生一學期再加額補助5000元至1萬5000元不等。

教育部表示，5歲幼兒免學費教育政策自100學年全面實施以來，每年全國補助受益人數平均約19萬餘人，對減輕家長經濟負擔與提升幼兒及早就學機會發揮功能。

免學費就學補助，確實幫助幼兒及其家庭減輕經濟負擔。家住新北的萱萱和浩浩是一對5歲龍鳳胎，家裡原已有5個兄弟姊妹，爸爸為了負擔家計每日早出晚歸，只能將7個兄妹託給80幾歲的爺爺奶奶照顧，但是2個孩子的學費對家裡的開銷是一筆龐大的負擔。透過免學費及弱勢加額補助，大大減輕了家裡的經濟負擔。

教育部提醒家長，除了免學費補助外，另有2-4歲幼兒中低收入戶就學補助，欲申請本項補助的家長，需具備由戶籍地所在地鄉(鎮、市、區)公所審核認定今年的中低收入戶身分後，即可由小朋友就讀的幼兒園協助家長申請本項補助款。

(中時)